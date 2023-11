Il Follonica Hockey esce sconfitto dal PalaForte ma a testa alta

Follonica: Il Follonica Hockey, orfano di Francesco Banini per infortunio, esce sconfitto dal PalaForte per 4 a 2 ma ha dimostrato ancora di essere una squadra coriacea capace di tenere testa ad un Forte dei Marmi costruito per raggiungere grandi obiettivi. Specialmente nel secondo tempo i ragazzi di Sergio Silva hanno messo a dura prova la difesa dei versiliesi in special modo obbligando Gnata a dimostrare tutto il suo valore.



Dopo aver subito due reti nel primo tempo di Pedro Gil e Cinquini, il Follonica accorcia le distanze con Montigel nel secondo tempo ma Compagno per il Forte con un tiro dalla distanza porta il risultato sul 3 a 1. Ma gli azzurri non demordono e trovano un rigore con Davide Banini, rigore che il neo acquisto Federico Buralli realizza e accorcia nuovamente le distanze. Continuano le occasioni da una parte e dall'altra con Barozzi e Gnata protagonisti, fin quando Ambrosio a 3 minuti e mezzo dalla fine va in rete fissando il risultato sul 4 a 2 definitivo.

Per il Follonica Hockey resta comunque la consapevolezza di meritare le zone alte della classifica, consapevolezza che servirà sabato 25 Novembre per affrontare il Sarzana sulla difficile pista di casa.