Il CP si arrende al Lodi nella semifinale di Coppa Italia. Trissino l'altra finalista

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto s’arrende al Wasken Lodi (3-0) nella semifinale di Coppa Italia al termine di una gara straordinaria, appassionante, risolta ai supplementari, dopo che i due tempi regolamentari si sono conclusi sullo 0-0 per merito di due difese attente, che non hanno concesso un centimetro agli avversari. I lombardi sono riusciti a guadagnarsi la finale grazie a un lampo improvviso nel primo tempo supplementare, prima di arrotondare nell’ultimo minuto con l’ex Fantozzi e una punizione di prima di Najera.

I ragazzi di Achilli hanno fatto tutto il possibile, chiudendo ogni varco agli uomini di Pierluigi Bresciani, e dopo aver subito il 1-0 recriminano per non aver avuto fortuna in un paio di tentativi, prima di prendere il colpo del ko.

Nel primo tempo parte meglio il Lodi, che tiene maggiormente il pallino del gioco e costringe i biancorossi a chiudersi in difesa. Con il passare dei minuti, però, il Grosseto si riorganizza e avanza il proprio baricentro, rendendosi più pericoloso, anche se la retroguardia del Wasken tiene a distanza i grossetani.

Di Menichetti, che ferma con i guantoni il tiro del nazionale under 23 Antonioni, il primo tentativo del match dopo due minuti di gioco, mentre De Oro perde il tempo sul passaggio di Rodriguez. Le opportunità migliori capitano nella stecca dei lodigiani che vengono fermate dalla difesa e dal portiere grossetano.





Al 15’ ci vuole però una super parata di Grimalt per fermare Mount, servito da Nacevich. Al 17’ una bella azione personale di Faccin mette scompiglio in difesa, fino a che un tiro viene fermato con un tocco di pattino di Nacevich. Per gli arbitri è rigore, che viene però spedito sulla traversa da Faccin.

Al 21’ l’Edilfox si salva sul tiro di Faccin, che sbatte sul palo interno alla destra di Menichetti e torna in campo. A 2’45 il folletto Gaston De Oro viene falciato da Antonioni: cartellino blù e punizione di prima per capitan Saavedra, che viene fermata dai gambali di Grimalt, che intercetta un tiro secco. In superiorità numerica il Circolo Pattinatori riesce solo a confezionare un tiro di Paghi, troppo centrale per impensierire il numero uno avversario. Il Grosseto si ripresenta in pista con la difesa a zona, che costringe il Wasken ad abbassare il ritmo. La prima occasione da rete, dopo due e mezzo, si gioco se la procura Pablo Saavedra che entra nella difesa lodigiana, ma viene fermato dal portiere. I biancorossi giocano alla pari e al 9’ Mount non centra lo specchio. Al 16’ Rodriguez risolve una situazione complicata in area, un minuto dopo Grimalt respinge il tiro centrale di Paghi. Il risultato non cambia e le due squadre vanno ai tempi supplementari. Dopo appena trenta secondi il Lodi trova l’episodio che gli permette di passare in vantaggio: il passaggio dalla sinistra viene raccolto con una deviazione al volo di Faccin, appostato sul palo alla sinistra di Menichetti. Il Grosseto aumenta il ritmo e va due volte al tiro con Rodriguez, ma senza fortuna.

Negli ultimi cinque minuti Najera viene fermato da Menichetti che gli chiude lo specchio. La gara si scalda nell’ultimo minuto: De Oro e Saavedra vanno vicini all’1-1, ma l’ex Fantozzi colpisce in contropiede. A quattro secondi dalla fine arriva anche un immeritato terzo gol, segnato da Najera con un tiro diretto, concesso per un fallo di Franchi. Il Grosseto esce comunque a testa alta, pronto a giocarsi un posto al sole nel campionato di A1.

Wasken Lodi-Edilfox Grosseto 3-0

WASKEN LODI: Grimalt, Porchera; Giovannetti, Faccin, Najera, Fernandes, Barbieri, Fantozzi, Antonioni, Bozzetto. All. Pierluigi Bresciani.

EDILFOX GROSSETO: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella. All. Michele Achilli.

ARBITRI: Filippo Fronte di Novara e Louis Hyde di Breganze.

RETI: nel p.t. suppl. 0’29 Faccin; nel s.t. suppl. 4’16 Fantozzi, 4’56 Najera.

NOTE: espulsione temporanea (2’) Antonioni nel p.t.; Franchi nel s.t.s.

Nell'altra semifinale il Trissino ha superato (6-0) l'Ubroker Bassano. I padroni di casa hanno chiuso il primo tempo sul 4-0. Miglior realizzatore al match Jordi Mendez con 4 reti, doppietta per Andrea Malagoli.

Finalissima domenica alle 18: Trissino-Wasken Lodi

In allegato alcune immagini della semifinale di Coppa Italia tra Lodi e Grosseto (foto Giulia Cavion)