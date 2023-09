Il Cp Grosseto ha un nuovo sponsor per il materiale tecnico: la Elking

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto ha sottoscritto un accordo di partnership con la Elking, società leader nell’hockey su pista per il materiale da gioco. L’azienda follonichese, diretta da Lorenzo e Luca Nobili, fornirà ai ragazzi di Michele Achilli stecche, ginocchiere, pattini e supporterà la squadra in caso di bisogno. L’accordo di sponsorizzazione con la Elking, che è anche un punto di riferimento per il pattinaggio artistico, è stato firmato dal presidente Stefano Osti e Lorenzo Nobili, che è tra l'altro un ex biancorosso: giocò nel Cp Grosseto di Massimo Mariotti nella stagione di serie B 2015-2016. Il fratello Luca è stato invece un buon portiere con la maglia azzurra del Follonica.

Soddisfazione per questa partnership è stata espressa dal presidente Osti, che nei mesi scorsi ha firmato un accordo con l’azienda di abbigliamento Erreà, che da quest’anno è lo sponsor tecnico dei biancorossi.