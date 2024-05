Il Cp Grosseto ha partecipato al concentramento di minihockey a Follonica

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto 1951 ha partecipato con due formazioni ad un concentramento di mini hockey, che si è svolto domenica 5 maggio al Palazzetto Armeni di Follonica. I bambini hanno giocato 4 vs 4 e 3 vs e 3; nel corso della diverte mattinata hanno effettuato anche circuiti di pattinaggio. A seguire i due gruppi di piccoli atleti è stato per l’occasione Alessandro Franchi, con il dirigente Giorgio Giusti.



Grosseto si è presentata a questo appuntamento non agonistico con un gruppo di tesserati nati dal 2014 al 2016 e un gruppo di più piccolini nati nel 2018 e nel 2019, che aveva al suo interno anche una bambina, Giulia Cicione.

I bambini in maglia rossa, al debutto ufficiale: Giordano Battolini Giordano, Giulia Cicione, Diego Coralli, Thiago Peruzzi, Isacco Pieri, Davide Seccarecci, Giorgio Konarski.





Il gruppo in maglia bianca: Edoardo Antonelli, Diego Capecchi, Pietro Tavarelli, Leonida Bancalà, Ascanio Leone Vivarelli, Michelangelo Romano, Nicholas Terminali.