Sport Il Cp Edilfox chiude al quarto posto in regular season: sfiderà nei quarti il Sarzana 17 aprile 2023

17 aprile 2023 173

173 Stampa



Redazione Grosseto: L’Edilfox Grosseto nei playoff di hockey pista ritroverà, come nella passata stagione, sulla sua strada il Gamma Sarzana. Con una sostanziale differenza: il Circolo Pattinatori partirà quest’anno dal quarto posto nella regular season (lo scorso anno finì settimo) e invece dei preliminari disputerà direttamente i quarti di finale, con la possibilità di disputare le gare decisive con i liguri davanti al pubblico amico di via Mercurio, con il quale è sbocciato un grande amore.

Il quarto posto sognato è diventato realtà domenica sera, dopo la conclusione dei posticipi dell’ultima giornata, che hanno visto il Sarzana perdere per 9-3 sulla pista della corazzata Trissino, che così chiude con un record di punti. Per quasi trenta minuti i ragazzi di Michele Achilli hanno sognato addirittura il terzo posto, che avrebbe messo di fronte nei quarti di finale Edilfox e Galileo Follonica, sesto classificato. Il Forte dei Marmi, nel finale di match, ha sistemato le cose con il Montecchio Precalcino e ha terminato il campionato nel terzo gradino del podio. Saavedra e compagni, reduci da un pareggio indimenticabile nel derby con il Follonica, giocheranno mercoledì 26 aprile alla pista del Vecchio Mercato di Sarzana e sabato 29 alla pista Mario Parri, che ospiterà l’eventuale bella mercoledì 3 maggio. La classifica finale: Trissino 65; Wasken Lodi 51; GDS Forte dei Marmi 48; Edilfox Grosseto e Gamma Sarzana 46; Follonica 45 (ai quarti di finale); Engas Vercelli e Ubroker Bassano 41; Why Sport Valdagno 32; Teamservicecar Monza 28 (al turno preliminare); Telea Sandrigo 23; CGC Viareggio 19; Tierre Montebello 17; Montecchio Precalcino (ai playout). Turno preliminare: (da mercoledì 19): Vercelli-Monza, Bassano-Valdagno. Quarti di finale: Trissino- Bassano/Valdagno, Lodi- Vercelli/Monza, Forte dei Marmi-Galileo Follonica, Edilfox Grosseto-Gamma Sarzana. Immagini del derby scattate da Mario Spalletta Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Il Cp Edilfox chiude al quarto posto in regular season: sfiderà nei quarti il Sarzana Il Cp Edilfox chiude al quarto posto in regular season: sfiderà nei quarti il Sarzana 2023-04-17T14:00:00+02:00 326 it Il Cp Edilfox chiude al quarto posto in regular season: sfiderà nei quarti il Sarzana. Quarto posto sognato è diventato realtà domenica sera, dopo la conclusione dei posticipi dell’ultima giornata PT2M /media/images/Formazione-hockey.jpg /media/images/Formazione-hockey.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 17 Apr 2023 14:00:00 GMT