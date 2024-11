Il conto alla rovescia è incominciato: Grosseto pronta per la tappa di "ALIS THEATRE 2024"

Le porte del Teatro Moderno si spalancheranno agli spettatori nei giorni 10-11 e 12 gennaio 2025. Prevendite aperte

Grosseto: Il conto alla rovescia è incominciato. Manca ormai poco più di un mese al prestigioso appuntamento del Teatro Moderno che nei giorni 10-11 e 12 gennaio 2025 aprirà le sue porte per ospitare la tappa conclusiva del Christmas Tour 2024 di Alis Theatre, uno show internazionale unico tra mille emozioni.





Gli artisti sono ormai in Italia e da qualche settimana i loro spettacoli stanno entusiasmando le platee del Bel Paese facendo registrare un’incredibile serie di sold-out nelle due versioni del Christmas Tour di ALIS: The New World e Theatre. Tutto esaurito che accolse gli artisti di ALIS anche nei quattro appuntamenti di Grosseto del 2022, quando la città ospitò TILT, ma che stavolta con Theatre promettono emozioni ancora più forti.





Gli spettatori del Teatro Noderno resteranno estasiati dalle esibizioni dei migliori Top Performers internazionali, provenienti in gran parte dal prestigioso Cirque du Soleil e dal circo contemporaneo: acrobati, giocolieri, aerialisti, comici, equilibristi capaci di meravigliare con esibizioni che tendono ai limiti delle possibilità umane, tenendo il pubblico con il fiato sospeso, divertendo e offrendo loro grandi emozioni.

Ad accompagnarli una colonna sonora originale e avvincente, creata appositamente per lo spettacolo con coreografie, scenografie e luci che regaleranno atmosfere coinvolgenti e suggestive.





Quattro le repliche programmate: 10 gennaio alle ore 21, 11 gennaio ore 17 e ore 21 e 12 gennaio ore 17. Un’occasione da non perdere per un pubblico di ogni età.

Le prevendite continuano su Alisticket.it e TicketOne.it