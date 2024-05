Il Consorzio Maremmano Cave Follonica trova la chiave giusta ed esce dalla gabbia della zona

Follonica: Il Consorzio Maremmano Cave Follonica riesce ad eludere la tattica del Grosseto e strappa il pass per accedere alla semifinale playoff del Campionato di Serie A1. Partono subito bene i ragazzi di Sergio Silva, bastano solo due minuti e mezzo infatti a Davide Banini per andare a rete e portare il risultato sull'1 a 0.

Il vantaggio però dura poco grazie a Pablo Saavedra che pareggia i conti per il Grosseto, tutto da rifare quindi. Dopo un rigore ed una tiro diretto non realizzati per il Follonica ci pensa stavolta il roccioso difensore argentino Fernando Montigel a concludere a rete una triangolazione in opposizione alla zona applicata dai biancorossi, ed è questa la chiave che il tecnico del Follonica Sergio Silva è riuscito a trovare per uscire dalla gabbia della zona e che sarà il life motive della partita. A 14 minuti e 49 secondi dalla fine del primo tempo Paghi aggancia Davide Banini, per gli arbitri non c'è dubbio, blu e tiro diretto che Francesco Banini, tornato a disposizione dopo la squalifica, realizza con una staffilata al set delle sue, nulla da fare per Català, 3 a 1 per il Follonica. Ma il Grosseto non demorde, continuano le occasioni per entrambe le squadre con pali e traverse che echeggiano all'interno di un palazzetto gremito, quando a circa 8 minuti dalla fine del primo tempo Alessandro Franchi elude Barozzi portando il risultato sul 3 a 2, risultato con cui si va all'intervallo.

Il secondo tempo riparte con il Follonica che cerca un altro goal di vantaggio mentre il Grosseto quello del pareggio e le occasioni fioccano con gli azzurri che fanno la partita ed il Grosseto bravo a sfruttare le ripartenze. Ma è Pablo Saavedra ancora che sfrutta un passaggio di De Oro per una delle pochissime indecisioni difensive portando ancora il pari, 3 a 3, tutto da rifare quindi. Continuano le occasioni per entrambe le squadre e le emozioni non adatte ai deboli di cuore, fin quando proprio lui, il talento follonichese Francesco Banini sfrutta ancora la triangolazione e lascia partire un tiro che sorprende Català pertanto il risultato sul 4 a 3 infiammando il Capannino. Ma la festa dura pochissimo, dopo nemmeno un minuto infatti il Grosseto pareggia ancora con Thiel, ed è lo stesso Thiel che ha la possibilità di portare in vantaggio e consegnare il passaggio del turno al Grosseto per un rigore procurato da Montigel per una respinta da terra in area di rigore, ma il portierone Barozzi con il gambale destro mette all'angolo, si va così ai supplementari. Il primo tempo supplementare passa senza lasciare traccia sul punteggio nonostante il palo di De Oro ad un minuto e messo dalla fine.

Anche il secondo tempo trascorre senza grandissime occasioni fin quando ad 1 minuto e 46 alla fine della partita sempre con la stessa triangolazione stavolta tra Montigel e Francesco Banini che va al tiro permettendo a Oscar Bonarelli di effettuare il tap in al volo sulla respinta di Català realizzando il goal che si rivelerà decisivo, con il tutto il pubblico follonichese in piedi a sostenere i propri giocatori i Consorzio Maremmano Cave Follonica controlla l'ultimo minuto di gioco fino al suono della sirena che sancisce il punteggio finale 5 a 4 ed il passaggio alla semifinale per la squadra del Golfo. Grande soddisfazione per tutti soprattutto per la cornice di pubblico con tifosi da entrambe le parti, un PalaArmeni colmo così erano anni che non si vedeva. Prossimo appuntamento Domenica 5 Maggio ore 18.00 contro la formazione del Trissino detentrice del titolo di Campione d'Italia.