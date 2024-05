Festa della multifunzionalità al mercato di Coldiretti

Grosseto: E’ stata “la legge” della svolta per l’agricoltura e della mulfunzionalità. Una legge che ha consentito alle imprese agricole di diventare centrali nelle comunità e per il Paese svolgendo attività connesse alla produzione primaria come la coltivazione dei terreni, l’allevamento o l’acquacoltura. Da semplici attività agricole a perno del territorio e motrici del turismo e dei servizi. Dalla didattica all’agricoltura sociale, dalla manutenzione del territorio come parchi e giardini, dalle attività ricreative all’acquacoltura, dall’ospitalità rurale e alla ristorazione con la nascita, solo in maremma di oltre mille agriturismi, che hanno dato un impulso incredibile al turismo enogastronomico ed esperienziale.

Una data, quella del 18 maggio 2001, data di approvazione del decreto legislativo n. 228 (legge di orientamento) che rappresenta, per l’agricoltura, un momento cruciale ed una vittoria sindacale storica di Coldiretti che sarà festeggiata al mercato di Campagna Amica di Via Roccastrada in occasione dell’appuntamento la vendita diretta buona, sana e giusta, con la raccolta delle firme per la proposta di legge europea per chiedere al prossimo parlamento UE di estendere l’etichetta di origine a tutti i prodotti alimentari. Un’altra battaglia di civiltà e per la trasparenza, a tutela del reddito degli agricoltori e la salute dei consumatori, che Coldiretti ha messo in cima alla lista delle priorità insieme all’abolizione del codice doganale.

L’appuntamento è per sabato 18 maggio dalle ore 8.00 alle 13.00 al mercato di Via Roccastrada.