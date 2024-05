Valori economici e sociali della tavola al centro della seconda "Giornata della ristorazione"

Economia e ospitalità i temi principali della giornata, che ha l’obiettivo di accendere la luce su un settore che ricopre un ruolo fondamentale per l’economia e l’identità del nostro Paese.

Grosseto: Economia e ospitalità. Sono questi i temi al centro della seconda edizione della Giornata della Ristorazione per la Cultura della Ospitalità Italiana, l’appuntamento promosso da FIPE-Confcommercio, la Federazione italiana Pubblici Esercizi, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo.





Dopo il successo dello scorso anno, sono 10.000 le attività in Italia e all’estero, circa 300 in provincia di Grosseto, tra ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie che hanno aderito alla Giornata. Sono livelli di adesione all’iniziativa che rispecchiano la diffusa necessità tra gli operatori del nostro Paese di un confronto aperto e costruttivo sui valori economici, sociali e culturali rappresentati dal settore. La giornata, infatti, ha l’obiettivo di ricordare che la ristorazione italiana, con 54 miliardi di valore aggiunto e 1,4 milioni di occupati, non solo è essenziale per l’agroalimentare e il turismo ma è anche uno snodo fondamentale di storia, tradizioni e identità che esprime lo stile di vita italiano.

Lo stesso DDL N.1672 sull’istituzione della Giornata della Ristorazione presentato alla Camera sottolinea non a caso la finalità di “valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse forme e tipologie, perseguendo i valori della relazione, della condivisione, del convivio e della comunità”.

La Giornata della Ristorazione è dedicata tanto alla tradizione alimentare del nostro Paese, quanto alle sfide che attendono il settore della Ristorazione, ampiamente sottolineate proprio dal Rapporto Ristorazione FIPE 2024, con i necessari cambiamenti dei modelli di business che ridefiniscono la sostenibilità economica delle imprese alle nuove esigenze dei consumatori, sempre più sensibili all’innovazione digitale, alla transizione ambientale e all’inclusione sociale.

Nell’occasione, anche la Fipe-Confcommercio di Grosseto ha svolto un’intensa attività di promozione dell’iniziativa tra i ristoratori del proprio territorio e per il lancio ufficiale dell’evento ha organizzato uno show-cooking all’istituto alberghiero di Grosseto.

Tra gli ospiti, accolti dalla dirigente scolastica dell’istituto di istruzione ‘Leopoldo II di Lorena’ Cinzia Machetti e dal presidente di Confcommercio Grosseto e dal presidente di Fipe-Confcommercio Grosseto Danilo Ceccarelli, anche il prefetto di Grosseto Paola Berardino, il questore Antonio Mannoni, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Presente anche Alfonso De Pietro della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, nonché di Alberto Bastiani e Alessandra Tonini in rappresentanza di Slow Food Italia, e Antonio Catani presidente Associazione cuochi Grosseto, il quale ha conferito la tessera onoraria al direttore di Confcommercio Grosseto, Gabriella Orlando.





Ecco i piatti preparati dagli chef:



Massimiliano Pepi un tortello maremmano al sugo di carne e con crema al burro e salvia







Paolo Rufo la Cheesecake alla maremmana formaggio Morabito riduzione di vino morellino pandispagna alla fragola fragole a decoro menta a decoro per impreziosire cioccolato al latte



Matteo Donati un Polpo stufato, passatina di cannellini e cips di guanciale di cinta senese



Luca Terni una battuta di chianina alle due senapi con petali di cipolla fiore di cappero riduzione di barbabietola ed estratto di prezzemolo







Federica Ritteri un Gambero, burrata, lampone, mandorle salate e rose

“La Giornata della Ristorazione intende valorizzare un settore fondamentale per l’economia del territorio e comunicare i valori culturali, sociali e identitari di cui è espressione - ha commentato il Presidente di FIPE-Confcommercio Grosseto Danilo Ceccarelli - La ristorazione italiana interpreta (e costantemente reinterpreta) il ‘mito’ della cucina, della convivialità e dello stile di vita proprio del nostro Paese, con un ruolo indiscutibile nello sviluppo e nella promozione del nostro territorio”.





Inoltre, la Giornata della Ristorazione è l’occasione per realizzare un'importante iniziativa di beneficenza a sostegno delle mense di comunità di Caritas Italiana su tutto il territorio nazionale per fornire ristoro e socialità a chi vive in condizione di fragilità. Sarà possibile donare attraverso la piattaforma “Forfunding” di Intesa Sanpaolo sia su www.forfunding.com e sia inquadrando i QR Code disponibili sui centritavola posizionati nei ristoranti aderenti. Inoltre, chiunque potrà sostenere il progetto con una donazione attraverso gli sportelli ATM del Gruppo Intesa Sanpaolo nei giorni che precedono e seguono la Giornata della Ristorazione.

La Giornata ha potuto contare sul supporto di importanti aziende della filiera: Mulino Caputo, Cirio, Consorzio Tutela Vino Custoza DOC, Consorzio Tutela Grana Padano, Intesa Sanpaolo, Lavazza, Gruppo Sanpellegrino e Zucchetti Hospitality.