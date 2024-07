il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud interviene sull’impianto irriguo consortile

Grosseto: Più riso al posto dei cereali alle porte di Grosseto. E il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, per adeguarsi alle nuove esigenze dei coltivatori, interviene sull’impianto irriguo consortile in funzione tra Principina Terra e La Trappola.





Alcuni punti di erogazione sono stati infatti implementati per meglio approvvigionare l’area nella quale è stato deciso questo cambiamento di coltivazione. Con un sopralluogo dell’area manutenzione è stato verificato il corretto funzionamento dell’impianto, sia per quanto riguarda la nuova erogazione che per le tempistiche necessarie.

“Confermiamo il nostro costante impegno al fianco degli agricoltori del territorio – riflette il presidente Fabio Bellacchi – andare incontro alle loro esigenze è il modo migliore per affrontare le sfide che ci attendono”.