Il Consiglio comunale ha approvato l'adozione del PUAD, Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali

Castiglione della Pescaia: Il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia ha approvato, con i voti contrari dell'opposizione, l'adozione del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali.



In questa fase di incertezza in materia demaniale, con operatori ed investitori che non sanno cosa accadrà nei prossimi anni, l'Amministrazione comunale continua a programmare il futuro del paese mettendo in campo, con gli strumenti a disposizione, opportunità di investimenti e sviluppo per il tessuto imprenditoriale del territorio, andando a normare una tematica delicata ma che dà certezze agli operatori del settore balneare e turistico. Un atto che si aggiunge alla corretta applicazione della normativa in vigore sulle concessioni demaniali fino al 2033 portata avanti dal Comune di Castiglione della Pescaia.

«L’adozione di questo strumento di pianificazione - afferma con orgoglio il Sindaco Elena Nappi - pone una pietra miliare nella storia urbanistica di Castiglione della Pescaia che per la prima volta si dota di un piano di programmazione e regolamentazione di uno dei beni più preziosi per un comune a vocazione balneare, in linea con gli obiettivi di sostenibilità, compatibilità, tutela e salvaguardia dell’ambiente costiero e dunale sempre più minacciati dai cambiamenti climatici e dall’antropizzazione».

Il lavoro sul Piano della Costa è iniziato un anno e mezzo fa con la ricognizione e il monitoraggio della situazione esistente, il riordino delle carte e dei documenti catastali, l'aggiornamento normativo: un lavoro importante in previsione dell'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici, Piano Strutturale e Piano Operativo, che lascerà all'Ente un quadro conoscitivo estremamente aggiornato e digitalmente all'avanguardia.

«Ogni singolo membro della maggioranza ha lavorato alla redazione di questo atto – ha dichiarato il Vicesindaco Federico Mazzarello – ciascuno per i propri ambiti di competenza, insieme al nostro staff interno organizzato e coordinato dall'Architetto incaricato Stefano Giommoni. A tutti va il mio ringraziamento. Un ringraziamento anche al contributo dato dai cittadini, dalle associazioni di categoria e da tutti gli addetti ai lavori con i quali abbiamo iniziato un percorso partecipativo e di ascolto che ci ha consentito di recepire contributi interessanti per la stesura del documento. Un grazie alle opposizioni per il contributo offerto e per aver riconosciuto il nostro impegno nel presentare, con un lavoro certosino, la fotografia della situazione attuale in cui versa il nostro territorio».

Gli elementi cardine sui quali l'Amministrazione ha lavorato per la stesura dell'atto sono principalmente l'aumento della sicurezza sugli arenili e della qualità dei servizi offerti in quei tratti di litorale più scoperto e vulnerabile, quelli più lontani dal territorio urbanizzato, per renderli più fruibili pur nel rispetto della loro natura e del paesaggio.

L'adozione di questo atto porterà vantaggi economici, sociali, ambientali e di sviluppo a tutto il territorio comunale.





Il Consiglio comunale ha poi approvata all'unanimità la proposta di modifica allo Statuto Comunale. Si tratta di un'integrazione espressamente richiesta da alcuni esponenti della portualità e della pesca, che favorisce l'internazionalizzazione del Comune e il reperimento di fondi per la partecipazione a bandi di cooperazione per lo sviluppo e progetti extra territoriali.

Approvata all'unanimità anche la delibera di declassificazione, riclassificazione e acquisizione di alcuni tratti della strada vicinale della Dogana, che offrirà l'opportunità di accelerare la realizzazione nel tratto di Punta Ala della Ciclovia Tirrenica che collega Castiglione della Pescaia a Scarlino.