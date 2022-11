Il congresso costituente del PD: "un'occasione da non perdere ma da costruire"

Per questo il PD di Castel del Piano organizza assemblee aperte sul territorio: si parte da Montenero d'Orcia, Venerdì 25.



Castel del Piano: "Il congresso costituente del Partito Democratico è iniziato ufficialmente e si concluderà il 19 Febbraio prossimo. Il tempo nel mezzo dovrà essere utilizzato per garantire una discussione sui temi e sulle idee e a Castel del Piano è già tutto pronto.

Si parte Venerdì 25 alle ore 21:15 a Montenero d'Orcia, nella sala civica, con una prima assemblea davvero aperta a tutti, in cui si discuterà degli errori del passato e delle idee necessarie al futuro del nuovo Partito Democratico. Sarà solo il primo di una serie di appuntamenti che la sezione di Castel del Piano vuole poi organizzare in tutto il comune.

L'obiettivo è favorire la partecipazione delle persone, creando una discussione vera e non di facciata, in cui vengano fuori proposte per il futuro del partito. Prima di parlare di candidature, questo è un passaggio fondamentale da fare. Se si vuole rimediare agli errori del passato, bisogna tornare ad ascoltare le persone prima di fare proposte, a stare davvero sui territori e a costruire un rapporto sincero e reale con gli elettori e i loro bisogni. Da qui parte il PD di Castel del Piano, con l'obiettivo di dare il suo contributo ad una fase che per il Partito Democratico sarà davvero cruciale", termina il direttivo PD Castel del Piano.