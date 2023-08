Il concerto “Isókhronos” per il Grey Cat a Monterotondo Marittimo

Monterotondo Marittimo: Sul palco della Rocca degli Alberti a Monterotondo Marittimo, il duo Antonello Salis e Jérôme Casalonga ha portato musica raffinata per il Grey Cat Jazz Festival 2023, l’11 agosto scorso.

Sono brani di una grande suggestione quelli presentati sul palco del Grey Cat Festival, armonie antiche, rielaborate e poi nuovamente arrangiate in chiave più contemporanea, mescolando improvvisazione jazz, sonorità corse, tecnica estesa, e strumentazione non comune, fino quasi alla rumoristica.

Sul palco la voce di Casalonga fa vibrare le parole delle canzoni dai testi antichi in lingua corsa, mentre Salis si destreggia tra fisarmonica e pianoforte elettrico e sintetizzatore. Se Casalonga tira fuori un clarinetto, Salis tiene il ritmo con dei piccoli tamburi: il primo suona una grossa conchiglia di mare, il secondo una comune borsina di plastica per la spesa. Così, la serata scorre via veloce tra poetica antica, come la Rocca degli Alberti (sec. X), e musica fresca come il clima di alta collina. Le sonorità sono mediterranee, tipiche di Sardegna e Corsica, le isole di origine dei due artisti.





Il concerto segue l’album “Isókhronos” (2018), un lavoro in duo dove i paesaggi musicali del sardo Salis e del corso Casalonga si intrecciano in un repertorio tra improvvisazioni creative, brani di loro composizione e reinterpretazione di canti tradizionali corsi. In una creazione in perenne aggiornamento, l’album analizza le percorrenze di una musica sconosciuta che diventerà poi isocrona, cioè come la linea che congiunge i punti della Terra in cui un dato fenomeno avviene nello stesso istante o anche che ha la medesima durata. L’album è stato registrato e mixato all'auditorium di Pigna, Corsica.

Musicista di fama internazionale, Jérome Casalonga (20 settembre 1962, Ajaccio, Corsica) è un compositore, cantante e strumentista. Vive e lavora a Pigna, un piccolo villaggio e centro culturale nel nord-ovest della Corsica. E’ fondatore della Casa Musicale, un famosissimo luogo di creazione e scambio artistico, e della poliedrica etichetta musicale Casa Editions. Casalonga si esibisce con i suoi ensemble e con diversi musicisti e gruppi come André Jaume, Jean-Christophe Spinozi, Taraf de Haïdouks, Jacky Micaelli, Amina Alaoui. Ha composto e scritto per i suoi gruppi più di 150 canzoni e registrato una trentina di album.

Musicista autodidatta, Antonello Salis (28 febbraio 1950, Villamar, Sardegna) suona la fisarmonica dall'età di sette anni e in seguito ha imparato a suonare il pianoforte e l’organo. E’ membro del Nuovo Quartetto, del trio PAF e dell'Art Ensemble of Chicago. Salis ha fatto musica con numerose star del jazz: Paolo Fresu, Marcel Azzola, Richard Galliano, Gianluca Petrella, Joey Baron, Don Cherry, Pat Metheny, Cecil Taylor, Nanà Vasconcelos... Nel corso della sua lunga carriera ha ottenuto vari riconoscimenti a livello europeo ed internazionale: premio “Django d’or” 2005; il Premio alla Carriera nell’ambito dello European Jazz Expo 2008; il premio Top Jazz 2008 come miglior strumentista dell’anno (tastiere) e, l’anno seguente “Stunt”, realizzato con Fabrizio Bosso, è stato eletto miglior disco.

Anticipato da un workshop pomeridiano, il concerto “Isókhronos” di Antonello Salis & Jérôme Casalonga è stato molto coinvolgente, a Monterotondo Marittimo per il Grey Cat Jazz Festival 2023.