Il Concerto di Pasqua dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”

Giovedì 6 aprile gli allievi si esibiscono nella Chiesa della Misericordia



Grosseto: Gli allievi dell'Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Fondazione Grosseto Cultura si esibiscono nel tradizionale concerto di Pasqua.

L'appuntamento è per giovedì 6 aprile dalle ore 16 nella Chiesa della Misericordia, in via Palestro a Grosseto (ingresso libero).

Ecco il programma della giornata (l'ordine di esecuzione sarà comunicato all'inizio del concerto). Per la classe di flauto traverso della docente Daniela Bilotti si esibirà Rachele Corridori (da “Il Pastor Fido” Sonata n. 1 per flauto e pianoforte di Vivaldi); per la classe di pianoforte del professor Diego Benocci suoneranno Iacopo Leotta (“Minuetto in sol maggiore” di Bach), Riccardo Abruzzese (“Sonatina in fa maggiore” di Beethoven, Tarantella da “Music for children” di Prokofiev e “Il cavaliere selvaggio” di Schumann) e Francesco Nacucchi (“Improvviso opera 108 n. 3” di Rinaldi e “Polka from ballet suite n. 1” di Shostakovich); per la classe di pianoforte della professoressa Laura Fabbiani suoneranno Andrea Rossi (Debussy), Camilla Franci (Bastien), Gabriele Caldarelli (Bastien), Gabriele Mazzantini Alberti (Bastien) e Dario Dentamaro (Vinciguerra); per la classe di pianoforte del professor Giuliano Schiano si esibiranno Francesco Pilici (“Canzone napoletana” di Tchaikovski e “Sonatina opera 36 n. 3” di Clementi), Elia Belardi (“Minuetto in sol maggiore” di Bach), Carlotta Denevi (“Sonata opera 49 n. 2” di Beethoven), Matilde Volpe (“Opera 37 n. 6 Le stagioni – Giugno” di Tchaikovsky) e Daniele Greco (“Intermezzo opera 118 n. 2” di Brahms e “Elegia opera 3 n. 1” di Rachmaninoff); per la classe di pianoforte della professoressa Eloisa Romeo suoneranno Anthea Baldi (“Valzer opera 64 n. 2” di Chopin e “Sonata K283” di Mozart), Marco Fatarella (“Andantino” di Khachaturian) e Chiara Rallo (“Canzonetta” di Mozart); per la classe di sassofono del professor David e Vallini suonerà Leonardo Biagini Gori Martini (“Gaaillarde, Bransle, Passepied” di Dubois); per la classe di violino del professor Ivan Calò il pubblico assisterà alle esibizioni di Fausto Spadi (“Ciarda” di Monti) e Alessia Carmela Rondinella (“Concertino in la minore” di Curci); per la classe di violino del professor Claudio Cavalieri si esibirà Andrea Bruno (dal “Concerto in la minore opera 3 n. 6 Allegro” di Vivaldi). Le esecuzioni aranno accompagnate al pianoforte dal professor Ettore Candela.

E dopo le esibizioni degli allievi dei corsi di strumento, il concerto proseguirà alle 18 con il coro giovanile InCantus diretto dalla docente Sandra Biagioni: i giovani coristi eseguiranno brani di Lanaro, Secunda, Morris Gray, Hadar e Modugno con l’accompagnamento al pianoforte di Diego Benocci.

«Farsi gli auguri in musica – ricorda Antonio Di Cristofano, direttore artistico dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” – è sempre il modo più bello di celebrare le feste. E anche quest’anno, per Pasqua, la nostra scuola offrirà a un gran numero di allievi l'occasione di mostrare il talento che stanno coltivando con i loro docenti, esibendosi in pubblico: invito tutti ad assistere a un evento da non perdere, per fare festa tutti insieme all'insegna di quel grande spettacolo che è la musica».

(foto Wikipedia)