Il concerto di Natale degli allievi dell’Istituto musicale "Giannetti" al Polo le Clarisse

Gli allievi dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Fondazione Grosseto Cultura si esibiscono nel tradizionale “Concerto di Natale”.

Grosseto: L’appuntamento è lunedì 23 dicembre alla Chiesa dei Bigi al Polo culturale Le Clarisse, in via Vinzaglio 27, a partire dalle ore 16. L’evento, a ingresso libero, sarà articolato in due esibizioni, alle 16.00 e alle 18.00, offrendo un’occasione speciale per immergersi nell’atmosfera natalizia grazie alle interpretazioni degli allievi, sotto la guida dei loro insegnanti.

Ecco il programma del concerto.

A partire dalle 16.00, per la classe di canto della professoressa Sandra Biagioni si esibirà Victor Minucci con “Deh, vieni alla finestra”, per il corso di pianoforte delle professoresse Laura Fabbiani e Laura Menchini si esibiranno Andrea Rossi con “Tarantella” di Prokofiev, Camilla Franci con “Lilla da Preludi colorati” di Vinciguerra, Alessio Herrera con “Improvviso op. 108” di Rinaldi, Andrea Lentini Campallegio con “Studio in sol maggiore” di Czernyana e “Arabesque” di Burgmüller e Gennaro Pisanelli con “The entertainer" di Joplin e Bastien.

A seguire l’esibizione di Andrea Bruno con il brano “Allegro dal Concerto in la minore” di Bach per la classe di violino del professor Claudio Cavalieri. Per il corso di chitarra del professor Alessandro Benedettelli si esibiranno Livio Santoni con “Sonatina op.40” di Carulli, Matteo Greco con il brano “Austrias” di Albeniz, Sara Fruscoloni con “Tango Porteño” e “Valzer n.3” di Carulli e Aron Niang con “Capriccio” di Mertz. Per la classe di pianoforte della professoressa Eloisa Romeo si esibiranno Bianca Berretti con “Studio n. 9” di Beyer e “Jingle Bells”, Marco Fatarella con “Notturno op. 9” di Chopin, Michelangelo Alocci con “Marcettina” da Musigatto, Chiara Rallo con “Antica canzone napoletana” di Tchaikovsky, Ylenia Ponticelli con “1° mov. dalla Sonatina op. 36” di Clementi, Veronika Moroni con “L’orologio” da Poli il Polipo e “Studio n. 1 op. 176 di Duvernoy, Aurora Giada Praderio con “Lilla da Preludi colorati” di Vinciguerra e Niccolò Scalabrino “L’orologio” da Poli il Polipo. Chiudono la prima parte del concerto Enea Calò alla tromba e Alessandro Guido Praderio al trombone con “Eagle Summit March” e “Galactic Episode” di O’Reilly e Williams per il corso del professor Michele Makarovic.

Alle 18.00 dà inizio alla seconda parte dell’esibizione la classe di pianoforte del professor Giuliano Schiano con le esibizioni di Elia Belardi con il brano “Valzer in la minore” di Chopin, Leonardo Benocci con “Minuetto in sol maggiore” di Bach, Carlotta Denevi con “3° mov. dalla Sonata op. 27” di Beethoven, Francesco Pilici con “Montecchi e Capuleti” di Prokofiev, Biagio Sani con “Improvviso op. 90” di Schubert e Daniele Greco con “Notturno op. 48” di Chopin. Seguono le esibizioni degli allievi della classe di violino del professor Ivan Calò: Alessia C. Rondinella con “Allegro dal Concerto in sol maggiore” di Vivaldi, Fausto Spadi con “1° movimento dal Concerto op. 23” di Viotti, Filippo Sodi con “1° movimento dal Concerto op. 36” di Rieding, chiudono la sezione delle esibizioni dedicata ai violini Bianca e Giorgia Addonisio, Andrea Bruno e Fausto Spadi con “Adagio e Allegro dal Concerto in re maggiore per 4 violini” di Telemann. Per il corso di flauto della professoressa Daniela Bilotti si esibirà Rachele Corridori con i brani “Sarabande” e “Andante sostenuto dall’Ouverture n. 2” di Bach e “Tempo di Gavotta” di Vivaldi. Infine, per la classe di pianoforte del professor Diego Benocci, si esibiranno Francesco Nacucchi con “Sonata K545” di Mozart, Riccardo Abbruzzese con “Valzer op. 69 n. 2” di Chopin,

Jacopo Leotta con”Valzer in la minore” di Chopin e Jacopo Leotta con il brano “Valzer in la minore” di Chopin, con la collaborazione pianistica del maestro Jacopo Mai.

«Anche quest’anno la nostra scuola ospita un gran numero di allievi – dice Antonio Di Cristofano, direttore dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” – e il concerto di Natale, ormai una tradizione, è un’occasione speciale per celebrare il talento e la passione degli allievi, condividendo la gioia delle festività. E farsi gli auguri in musica è sempre il modo più bello per celebrare la festa più importante dell’anno».