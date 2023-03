Il Comune invita i cittadini alla commemorazione della strage di Maiano Lavacchio

Il 22 marzo dalle ore 9:30 a Maiano Lavacchio si terrà la commemorazione della strage del 1944 in cui persero la vita undici ragazzi.



Grosseto: Alla cerimonia, giunta al 79esimo anno commemorativo, saranno presenti il Prefetto di Grosseto, i Sindaci dei Comuni di Grosseto, Cinigiano e Magliano in Toscana, oltre al Presidente dell'Amministrazione provinciale. Accanto alle istituzioni il Comitato Provinciale "Norma Parenti" dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, la Provincia e l'Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell'Età Contemporanea. La cerimonia, è aperta a tutta la cittadinanza.

Dopo la celebrazione ci sarà l'inaugurazione della "Casa della Memoria al futuro", uno spazio dove fare ricerca e in cui confrontarsi per sperimentare nuove strategie comunicative finalizzate al ricordo. L'edificio è di per sé molto significativo poiché si tratta dell'ex scuola di Maiano Lavacchio, luogo in cui avvenne l'eccidio.

Per l'occasione gli organizzatori hanno predisposto un autobus per la cittadinanza che partirà da Piazza De Maria alle ore 8:45. Si richiede la prenotazione al numero 393.3732486 oppure tramite l'indirizzo email info@anpigrosseto.it I posti sono limitati.