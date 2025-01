Metal Lab a Grosseto arriva il primo laboratorio di lavorazioni metalli e oreficeria

Inaugurato questa mattina all’interno del Liceo artistico – Polo L. Bianciardi in via Pian d'Alma 15. Uno nuovo spazio per gli studenti e gli artigiani di oggi e di domani

Grosseto: È stato inaugurato questa mattina Metal Lab, il primo laboratorio di lavorazioni metalli – oreficeria all’interno del Liceo artistico - Polo Bianciardi in via Pian d’Alma 15. Un nuovo spazio che si appresta a diventare un punto di riferimento per gli studenti e gli artigiani del territorio, interessati a questo tipo di lavorazione.

Il progetto

Il progetto nasce a Grosseto per volontà e con il contributo di Confartigianato Imprese Grosseto e della sua agenzia formativa Formimpresa, che hanno donato al Polo Bianciardi la nuova struttura.

“L’obiettivo principale del progetto- spiega il segretario generale Mauro Ciani - è stato quello di offrire alla scuola e agli studenti un laboratorio professionale di lavorazione metalli. Da circa quattro anni, infatti, il Liceo Artistico - Polo L. Bianciardi di Grosseto è molto impegnato nel progettare percorsi PCTO finalizzati a un orientamento attivo nell’ambito dell’alto artigianato artistico e sono convinto che questo nuovo spazio migliorerà la didattica e la formazione degli studenti.”

“Abbiamo voluto offrire al territorio una nuova opportunità – continua Cristina Frascati direttrice di Formimpresa – perché nella nostra provincia mancava una scuola di formazione nel settore della lavorazione metalli e con l’inaugurazione di oggi, chi prima era costretto ad andare fuori per intraprendere questo percorso professionale, non dovrà più farlo. Il laboratorio, infatti, ha già cominciato le sue attività con gli studenti del percorso PTCO del Liceo artistico e il corso IFTS Art Metal organizzato da Formimpresa e finanziato interamente dalla Regione Toscana, che la nostra agenzia ha deciso di proporre anche il prossimo anno.”

“Il Liceo Artistico L. Bianciardi - afferma il dirigente Marco D’Aquino- da sempre si è impegnato nel costruire rapporti di collaborazione con gli enti e le amministrazioni locali. Negli ultimi anni con Confartigianato si è creata l’opportunità di realizzare per i nostri giovani un percorso importante attraverso i PCTO, che ha dato l’opportunità alla scuola di offrire alle studentesse ed agli studenti percorsi formativi di alto e qualificato profilo, spendibili nel mercato del lavoro in continua evoluzione.

Anche con questo laboratorio condiviso, l’Istituto "L. Bianciardi" e la Confartigianato Imprese di Grosseto, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, intendono rafforzare la collaborazione, il raccordo ed il confronto tra il sistema scuola e il sistema dell'impresa, promuovere i Mestieri d'Arte a rischio estinzione, far acquisire consapevolezza nell’ambito delle professionalità artistiche e valorizzare il prodotto artistico italiano e il Made in Italy, favorendo così lo sviluppo delle competenze degli studenti nel settore di riferimento”.

Il laboratorio

Il laboratorio è dotato di tutto il necessario per la lavorazione ed è così strutturato: n. 24 postazioni corredate da illuminazione, prese e trapano con flessibile. Attrezzature e macchinari per la finitura e lucidatura del metallo, ultrasuoni, vasca di imbianchimento, tasselli e scanalatori e materiale per le varie lavorazioni.

Alla presentazione hanno partecipato Marco D'Aquino dirigente scolastico Isis Polo L. Bianciardi, Mauro Ciani segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto, Riccardo Breda presidente della Camera di Commercio Grosseto e Livorno, Cristina Frascati direttrice dell’agenzia formativa Formimpresa e Gabriella Anna Maria Cartella maestra orafa laboratorio orafo Cartesio Grosseto.