Il Comune di Manciano e Arci presentano lo sportello per la facilitazione digitale

Manciano: Il Comune di Manciano e il circolo comunale Arci mettono a disposizione dei cittadini un servizio gratuito di supporto e assistenza per le pratiche digitali. Ogni venerdì dalle 16 alle 20 (fatta eccezione per questa settimana e la prossima, quando lo sportello sarà aperto di mercoledì sempre nello stesso orario), in via Marsala 23, sede del circolo, sarà a disposizione dei cittadini lo sportello per ricevere aiuto su documenti digitali come Spid, Cie, Pec, bollettini online e molto altro ancora. «Si tratta di un servizio – spiegano dal Comune di Manciano – molto utile: tanti cittadini non sono pratici del web e spesso si trovano in difficoltà per accedere ai servizi online, che oggi sono tanti e spesso essenziali. Invitiamo quindi i mancianesi a utilizzare lo sportello e ringraziamo Arci Grosseto e la nostra sede di Manciano per il supporto in quest’iniziativa».