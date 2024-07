Il Comune di Grosseto annuncia la nuova stagione teatrale 2024/2025

Il Comune di Grosseto, in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, presenta la stagione 2024/2025 di prosa, musica, danza e teatro per ragazzi. Gli spettacoli si terranno presso il Teatro degli Industri, il Teatro Moderno e altri spazi destinati ad attività culturali.



Grosseto: L'Amministrazione comunale, in collaborazione con il servizio Urp, Cultura, Biblioteca, Musei e Teatri, sta preparando un calendario dettagliato degli eventi che si svolgeranno da novembre 2024 ad aprile 2025. La stagione comprenderà 15 spettacoli principali: 10 al Teatro degli Industri e 5 al Teatro Moderno, con 8 repliche al Teatro degli Industri, per un totale di 23 rappresentazioni. Inoltre, saranno organizzate attività integrative e collaterali, insieme a quattro spettacoli dedicati ai bambini, con l'obiettivo di promuovere la partecipazione della cittadinanza.

Per supportare questa iniziativa, l’Amministrazione contribuirà con un intervento economico di 84mila euro, destinato al pagamento dei cachet degli artisti, dei diritti Siae e delle attività collaterali. La Fondazione Toscana spettacolo onlus parteciperà con un contributo di 25mila euro. Inoltre, sarà reimpiegato l'avanzo economico della stagione teatrale 2023/2024, di circa 28mila euro.

Sarà possibile accedere a agevolazioni e riduzioni per l'acquisto di abbonamenti e biglietti grazie a specifiche convenzioni.

"La nostra amministrazione - commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti - è fortemente impegnata nella promozione della cultura attraverso l'organizzazione di eventi e kermesse, con l'obiettivo di svolgere un ruolo attivo e propulsivo nello sviluppo del nostro territorio. Riteniamo che queste manifestazioni siano fondamentali per la crescita culturale, turistica e sociale della nostra comunità, in quanto rappresentano momenti di aggregazione e sono capaci di attrarre numerosi partecipanti, con positive ricadute per gli operatori economici locali.

È nostro intento perseguire un progetto culturale che valorizzi i teatri e il territorio. In questo contesto, promuovere la conoscenza e la fruizione delle attività di spettacolo dal vivo, soprattutto tra le nuove generazioni, offre loro un'importante opportunità di crescita e formazione, contribuendo alla creazione di nuovi pubblici. Prestiamo particolare attenzione alle categorie meno favorite e ai progetti rivolti al mondo delle scuole, perché crediamo che il teatro debba fidelizzare i giovani spettatori. Siamo convinti - concludono sindaco e assessore - che continuando su questa strada, con il supporto della comunità e delle istituzioni coinvolte, potremo ulteriormente valorizzare il nostro patrimonio culturale e offrire ai cittadini di Grosseto e ai visitatori esperienze indimenticabili”.