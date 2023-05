Il Comune di Grosseto al G20 Spiagge

Grosseto: Una delegazione del Comune di Grosseto, composta dal vice sindaco del Bruno Ceccherini, dall'assessore Riccardo Megale oltre che del segretario generale Simone Cucinotta, ha preso parte all'edizione 2023 del network G20 Spiagge, che si sta svolgendo ad Arzachena.



L' Amministrazione comunale ha voluto partecipare a questo appuntamento nella consapevolezza dell'importanza del confronto con le altre realtà turistiche nazionali. In particolare, il summit, giunto alla sesta edizione, ha in generale riunito i rappresentanti delle principali località costiere italiane in termini di presenze turistiche.





Nella tre giorni di incontri e workshop, l'obiettivo è quello di confrontarsi su tematiche sensibili ed elaborare strategie innovative e sostenibili per affrontare questioni prioritarie come la mobilità e i bisogni dei residenti e contrastare gli effetti dannosi dell'overtourism.

"Siamo soddisfatti di essere presenti all'edizione 2023 del network G20 Spiagge e di poter rappresentare il Comune di Grosseto in questo prestigioso evento annuale - hanno dichiarato il vice sindaco Bruno Ceccherini e l'assessore Riccardo Megale - La nostra delegazione sta contribuendo attivamente alla discussione, portando la voce del nostro territorio e delle sue caratteristiche”.

Tra gli obiettivi c'è anche la prospettiva di ottenere lo status di "città balneare” da parte del Governo, in modo tale da permettere agli amministratori di essere supportati nell’attuazione dei tanti progetti che stanno emergendo in questa edizione del summit.

Soddisfatto anche il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna: “La partecipazione della delegazione del Comune di Grosseto testimonia l’impegno di questa Amministrazione nel settore turistico, considerato elemento strategico per lo sviluppo del nostro territorio”.