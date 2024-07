Attualità Il Comune di Castiglione della Pescaia ricerca rilevatori statistici per il censimento 2 luglio 2024

Castiglione della Pescaia: Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia l'avviso per la formazione di una graduatoria per l’affidamento dell’incarico di rilevatore statistico per il censimento della popolazione e delle abitazioni per l’anno 2024. L'incarico, riservato a tre rilevatori, dovrà essere espletato dal 12 novembre al 23 dicembre. Tra i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico: età non inferiore a 18 anni;

possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o equipollente;

saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici (pc, tablet) e possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);

avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;

avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno;

disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri e a proprie spese, in qualsiasi zona del territorio comunale per raggiungere le famiglie

possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di interviste;

di avere/non avere procedimenti penali in corso;

di avere/non avere procedimenti penali in corso;

di godere dei diritti civili e politici C'è tempo fino alle ore 12:00 del 21 luglio per presentare domanda di ammissione all'Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione della Pescaia, che potrà essere consegnata a mano, spedita per raccomandata A/R, o trasmessa tramite Pec all'indirizzo comune.castiglionedellapescaia@legalmail.it. Tutte le indicazioni nel bando consultabile dal sito istituzionale dell'amministrazione (comune.castiglionedellapescaia.gr.it)



