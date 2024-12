Il Comune di Castiglione della Pescaia istituisce il bonus per il pagamento del GAS GPL

Castiglione della Pescaia: Fino al 31 dicembre il Comune di Castigliane della Pescaia accoglierà le domande di richiesta del contributo da parte dei residenti per il pagamento delle bollette del gas GPL.

Si tratta di un’ulteriore misura straordinaria a sostegno delle famiglie in difficoltà che si avvalgono di impianti di riscaldamento alimentati a GAS GPL, per i quali non esistono agevolazioni tariffarie statali a carattere nazionale per l’abbattimento dei costi di riscaldamento, residenti nelle frazioni o in zone non servite dalle rete di distribuzione di gas metano.

Il Comune ha destinato circa 6mila euro come contributo alle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale per il pagamento del GAS-GPL.

Il valore massimo del contributo, che sarà stabilito in base all’ISEE e al numero dei componenti il nucleo familiare, va da 200 a 400 euro. I beneficiari verranno individuati mediante graduatoria.

Il fac-simile di domanda potrà essere scaricato dal sito del Comune di Castiglione della Pescaia al seguente link comune.castiglionedellapescaia.gr.it . Il modello compilato e sottoscritto potrà essere consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione della Pescaia o trasmesso all’indirizzo Pec del Comune comune.castiglione.pescaia@legalmail.it entro e non oltre il 31 dicembre 2024.