Il Comune di Capalbio è anche su Instagram

Il sindaco Chelini: “Sempre più vicini e accessibili a tutti i cittadini”

Capalbio: Dopo la pagina Facebook, arriva il profilo Instagram. Il Comune di Capalbio, dunque, è sempre più social e vicino ai cittadini. “L’Amministrazione comunale – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – si è dotata di un ulteriore canale di comunicazione. Oltre al sito internet e alla pagina Facebook, abbiamo ritenuto opportuno estendere la nostra presenza sui social, provando ad avvicinarci anche alle generazioni più giovani. Adesso i cittadini potranno contattarci anche su Instagram, conoscere le attività del Comune e restare aggiornati con gli appuntamenti culturali”.

Per trovare il profilo, basterà digitare su Instagram “Comune di Capalbio” e cliccare sull’account “comune_capalbio_official”. Ecco il link: www.instagram.com/comune_capalbio_official/.

“Chiaramente – conclude il sindaco – le pubblicazioni e la comunicazione tra Facebook e Instagram saranno differenti, in linea con le peculiarità dei due canali social. Invitiamo, dunque, i cittadini non solo a seguirci sulle due piattaforme, ma anche a visitare il sito del Comune, a contattare telefonicamente gli uffici o recarsi di persona in municipio”.