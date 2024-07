Il Comune aderisce al World drowning prevention day del 25 luglio

Grosseto: Il Comune di Grosseto aderirà al World drowning prevention day del 25 luglio prossimo. La decisione è stata presa questa mattina dalla giunta. Quest'anno il nostro territorio è stato ancora una volta premiato con la Bandiera Blu rilasciata dalla Fee Italia. Un riconoscimento che attesta l'impegno per la promozione dei princìpi di sostenibilità ambientale e di diffusione della cultura del rispetto dell'ambiente e della prevenzione della sicurezza.

“Adesso - spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e gli assessori al Demanio Bruno Ceccherini e quello all’Ambiente Erika Vanelli – Fee Italia ha invitato il nostro Municipio ad aderire al World drowning prevention day, così da stimolare l'attenzione riguardo scelte sempre più attente alle politiche del salvamento, uno dei criteri cardine proprio nell'assegnazione della Bandiera Blu”.

Il Comune ha dunque deciso di aderire: “tra l'altro - sottolineano sindaco e assessori –, questo ci darà ulteriori punteggi per il conseguimento della Bandiera Blu anche nel 2025”. Sarà dunque realizzata, per il 25 luglio, una manifestazione che vedrà coinvolto il Comune, l'associazione Balneari di Grosseto, la Guardia costiera e la Misericordia locale. Il tutto al fine di predisporre una simulazione di salvamento in mare e di primo soccorso.