Il Circolo Vela Talamone al Campionato del Mondo O’pen Skiff

Talamone: Si il Circolo Vela Talamone con la squadra portacolori partecipa alla manifestazione di vela più importante O’pen Skiff 2024, il Campionato del Mondo di Arco insieme a un nutrito gruppo di “colleghi” di altri circoli velici toscani, per conquistare il titolo iridato in una flotta di oltre 300 atleti da tutto il mondo, sotto la guida del coach Federico Andreotti. La Toscana e in particolare quella maremmana ha da difendere un titolo importante nelle acque di Arco, in quanto lo scorso anno Niccolò Giomarelli del Club Velico Castiglionese fu il vincitore della manifestazione iridata, mentre il collega Lapo Manigrasso del Circolo Vela Talamone, originario di Porto Ercole aveva conquistato un meritatissimo quinto posto. La squadra del Circolo della Vela Talamone quest’anno regaterà nella categoria Under 15 con Lapo Manigrasso, Mya Manigrasso e Francesco Maria Costanzo, questi giovani atleti insieme rappresentano non solo il Circolo ma anche il sodalizio formato con Seaside Sport Academy per sostenere progetti agonistici stabili in varie class, i due Circoli hanno costruito un progetto in sinergia per lo sviluppo della vela nella Baia di Talamone, promuovendo non solo l’attività agonistica nella vela, ma anche il fair play, la marineria del mare in modo sostenibile e la promozione del territorio. Le regate prenderanno che hanno preso il via lunedì 29 luglio, dopo 5 giorni di regate, venerdì 2 agosto si svelerà il nome del nuovo, giovanissimo, campione del mondo O’Pen Skiff. Il Circolo Vela Talamone è uno storico yacht club “timonato” da diversi anni da Sergio Biraghi, ammiraglio stimatissimo da tutti, specialmente da Artemare Club con il comandante Daniele Busetto.