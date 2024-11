Il Circolo Pattinatori vince la sua seconda gara nella Coppa Italia di serie B

Grosseto: Torna alla vittoria la formazione di serie B del Circolo Pattinatori Grosseto che, nell’ultima giornata di andata della fase preliminare di Coppa Italia ha superato il Super Glanz Prato con il netto punteggio di 17-2. Gli ospiti, che davanti ai portieri Masala (2007) e Barsi (2009) hanno atleti con età compresa tra i 33 e i 57 anni, non sono riusciti a mettere un freno al quintetto grossetano che ha chiuso la prima frazione sul 9-0, prima di subire il primo gol della gara sul 14-0, prima di chiudere con la doppietta di Tommaso Giusti e la rete di Pier Francesco Montomoli. Sugli scudi ancora una volta Marco Bianchi, che ha bucato ben sette volte la rete pratese, arrivando a un bottino di tredici segnature. Dietro a lui Alessandro Bardini, classe 2002, che potendosi allenare con continuità, è tornato ad essere un giocatore dominante in questa categoria, per la sua classe e la sua fisicità. Un match che dimostra ancora una volta le potenzialità di un gruppo che può dire la sua nel campionato che inizierà a gennaio. In queste settimane, però, si cercherà di rimanere in corsa per un posto alla fase finale della Coppa. In classifica guida la Blue Factor con 9 punti, seguita dal Grosseto a 6, Viareggio e Prato 1.

CIRCOLO PATTINATORI: Marinoni; Bruzzi, Giabbani (1), Cardi (2), Perfetti, Bardini (4), Montomoli (1), Giusti (2), Bianchi (7). All. Marco Zanobi e Massimo Mariotti.

SUPER GLANZ PRATO: Masala, Barsi; Puggelli, Colzi, Barbani, De Martino (1), Canneti, Gelli, Castiglionesi, Pacini (1). All. Mirko Masala.

ARBITRO: Luca Lossi.