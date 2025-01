Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto saluta la Coppa Italia con un po’ di amaro in bocca dopo la disputa di un gran bel quarto di finale al “Pala Dante” di Trissino. Il quintetto guidato da Massimo Mariotti, dopo aver recuperato in quindici secondi il ritardo iniziale, ha condotto la partita dall’8’ del primo tempo e ha subito la rete del sorpasso al 10’ della ripresa.

L’inizio del match è scoppiettante: Alvarinho, dopo 52 secondi, porta in vantaggio i vicentini con un tiro da lontano che s’infila nel primo palo alla destra di Fongaro. Passano quattordici secondi e il Grosseto pareggia: De Oro manovra sulla destra, serve Saavedra, piazzato sul palo più lontano della porta di Zampoli, che mette in rete al volo. La gara rallenta e il Grosseto con la difesa a zona crea difficoltà alla regina di A1, ma non disdegna di attaccare. Al 5’ esce di un soffio la conclusione di Sillero, che ha ripreso il suo posto nel quintetto iniziale. Fongaro compie un grande intervento al 7’ su Malagoli. All’8’ i Pattinatori passano addirittura in vantaggio: Francisco Barragan s’infila nella difesa locale e batte da due passi Zampoli. Al 12’ la traversa salva il Cp sul tiro di Gavioli, mentre nell’azione successiva Fongaro è bravissimo a dire di no allo stesso Gavioli. Al 13’ ci prova anche Cabiddu, senza fortuna. A 9’ dalla fine, Malagoli colpisce un palo esterno. Al 17’ Fongaro ferma anche l’alza e schiaccia di Mendez e poco dopo il tentativo di Cocco. Al 20’ Zampoli si salva con il casco sul veloce contropiede di De Oro, mentre il palo ferma il tiro dell’ex Fantozzi. Bravo Zampoli sulla ripartenza che porta al tiro Barragan e anche sul tiro a colpo sicuro di Paghi, deviato addirittura con un colpo di testa dal portiere pratese. A 15’ secondo dal riposo Fongaro ferma Alvarinho.

Al rientro degli spogliatoi, dopo 23 secondi, Malagoli segna la rete n.200 con il Trissino e riporta il match in parità. Il Grosseto non ci sta e chiama al lavoro Zampoli con De Oro e Saavedra. Al 4’ Fongaro con un colpo di reni devia su Gavioli. Gli arbitri, al 6’, puniscono la stecca alta di Barragan con un rigore, ma Fongaro para il tiro di Cocco. Al 10’ il colpo di De Oro a Gavioli permette al Trissino di tornare sul dischetto: Fongaro para il penalty di Mendez, che riprende la sfera e la mette in rete, trovando un varco nella difesa biancorossa. Al 12’ Garcia serve da dietro la porta Alvarinho per il 4-2. Al 15’ il palo ferma la conclusione di Saavedra, che a 5 minuti dalla fine viene fermato davanti alla porta. Il Trissino chiude la partita al 22’ con Mendez che conclude un’azione personale con una conclusione volante.

Quarti di finale Coppa Italia, Hockey Trissino-Circolo Pattinatori Grosseto 5-2

TRISSINO: Zampoli, Sgaria; Malagoli, Cocco, Pinto, Fantozzi, Garcia, Mendez, Gavioli, Alvarinho. All. Thiago Sousa.

C.P. GROSSETO: Fongaro, Irace; Saavedra, De Oro, Paghi, Perfetti, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Andrea Davoli e Louis Antony Hyde.

RETI: nel pt 0'52 Alvarinho (T), 1'06 Saavedra (G), 7'48 Barragan (G); nel st 0'23 Malagoli (T), 9'33 Mendez (T), 11'55 Alvarinho (T), 21'17 Mendez (T)

NOTE: espulso (2’) De Oro nel s.t.

Nell’altro quarto di finale, disputato martedì sera, il Wasken Lodi ha superato il Valdagno per 5-3.

Foto di Veronica Preto/Fisr