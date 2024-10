Il Circolo Pattinatori Grosseto ha presentato la nuova stagione di hockey pista

Grosseto: Quello che prende il via sabato alle 20 con la trasferta sulla pista di Giovinazzo, è il quinto campionato consecutivo del Circolo Pattinatori in serie A1. Un record, dopo i quattro negli anni Settanta. Il Cp Grosseto si presentò in A1 dopo aver dominato la serie A2 con Massimo Mariotti, l’allenatore che ha preso in mano il timone di una squadra rinnovata, ringiovanita e che ha lasciato ottime sensazioni nel precampionato. La stagione della società del presidente Stefano Osti è stata presentata giovedì sera sulla pista Mario Parri, nel centro sportivo di via Mercurio. I genitori, gli amici e gli appassionati hanno riempito la tribuna, mentre il campo di gioco è stato riempito e colorato dalle sei squadre che indosseranno la maglia biancorossa. A fare gli auguri di una buona stagione, ma anche a tranquillizzare la società sull’ampliamento della tensostruttura, per consentire al Cp Grosseto di continuare a giocare in via Mercurio sono intervenuti anche l’assessore comunale allo sport, onorevole Fabrizio Rossi e il presidente del consiglio comunale Fausto Turbanti.



«La mia speranza – ha sottolineato il presidente Stefano Osti, parlando delle aspettative per la nuova stagione - è quella di salvarmi senza fare i playout, però nutro una grande fiducia in questo gruppo di giovani che hanno grandi motivazioni e grande voglia e soprattutto ho fiducia nell'allenatore Massimo Mariotti, che dà una un valore aggiunto».

Il presidente Osti parla del campionato ai nastri di partenza: «E’ una stagione in cui credo che il Trissino sia una spanna sopra tutti, poi vedo Follonica, Forte dei Marmi, Bassano e Lodi, per giocarsi le posizioni subito successive. Dietro c’è un gruppo di squadre, tra le quali ci possono essere delle grandi sorprese. Noi giocheremo partita dopo partita senza tanti proclami e soprattutto senza avere timori reverenziali. Dobbiamo temere tutti, paura di nessuno».

Nella stagione che sta prendendo il via, il presidente Stefano Osti tiene a specificare: «In questa nuova avventura non sarò solo, ma avrò al mio fianco un gruppo di consiglieri che mi aiutano tanto e terrei a ricordare: i vicepresidenti Marco Guerrieri e Giovanni Baldi ed ancora Giorgio Giusti, Mauro Veltroni, il direttore sportivo Spartaco Bulleri, Marco Ciupi, Michela Ciardi, Pierluigi Rispoli, oltre alla onnipresente segretaria Giulia Bacconi. Posso insomma contare su un gruppo di appassionati dirigenti e di grande supporto a una società che vuole rimanere ai vertici e che vuole crescere anche grazie a un vivaio sempre più forte».

I roster delle squadre del Circolo Pattinatori 2024-2025

Mini Hockey

Giordano Battolini, Giulia Cicione, Emanuele Colitta, Thiago Peruzzi, Isacco Pieri, Davide Seccarecci. All. Pablo Saavedra.

Under 11

Edoardo Antonelli, Filippo Bianchi, Diego Capecchi, Francesco Alessandro Crudo, Giorgio Konarski, Andrea Mantovani, Aleardo Periccioli, Pietro Spinosa. All. Pablo Saavedra

Under 13

Niccolò Amerighi, Elias Bordan, Giulio Bucciacchio, Gabriele Denaro, Andrea Mantovani, Marco Mori, Alice Sorbo,

Gabriele Sorbo, Tommaso Spinosa, Pietro Spinosa, Nicolas Terminali. All. Stefano Paghi, Emilio Minchella

Under 15

Edoardo Bianchi, Leonardo Boni, Victor Celata, Edoardo Civitarese, Andrea Conti, Alexander Convertiti Mann, Edward Ryan Convertiti Mann, Mirko Pucillo, Alessio Tonini, Viola Ugas, Niccolò Amerighi, Elias Bordan, Marco Mori, Gabriele Sorbo, Gabriele Spinosa. All. Marco Zanobi

Serie B

Portieri Tommaso Bruni, Moreno Saletti, Vittoria Masetti; esterni Tommaso Giusti, Enrico Burroni, Dario Casini, Pier Francesco Montomoli, Alessandro Bardini, Marco Maria Bianchi, Mattia Giabbani, Emanuele Perfetti, Tancredi Betti, Riccardo Bruzzi, Samuel Cardi, Leonardo Convertiti Mann, Aleksander Muntean. All. Marco Zanobi, Emilio Minchella.

Serie A1

Portieri Filippo Fongaro, Gabriele Irace; esterni Stefano Paghi, Francisco Barragan, Pablo Saavedra, Gaston De Oro, Gabriel Cairo, Mattias Sillero, Alberto Cabiddu, Mattia Giabbani, Emanuele Perfetti. All. Massimo Mariotti; preparatore atletico Simone Zanobi; fisioterapista Luca Zicaro; team manager Giorgio Giusti.

(foto di Manuel Urracci)





Visualizza la galleria