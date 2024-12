Il Circolo Pattinatori Grosseto esce indenne dalla difficile pista di Valdagno

Grosseto: Il C.P. Grosseto esce indenne dalla pista di Valdagno (3-3) al termine di una partita ricca di emozioni: il Circolo Pattinatori va sul 2-0 nei primi 25 minuti, andando a un passo dal tris, ma viene raggiunto e superato nella ripresa dal prepotente ritorno del Why Sport: trova un buon pareggio nel finale con un missile di Tonchi De Oro, che corona un pressing finale all’arma bianca. I ragazzi di Massimo Mariotti, autori di un gran primo tempo, portano in Maremma un punto prezioso, che serve ad allungare su Viareggio e Monza, ora in ritardo di quattro punti, ma soprattutto conservano l’imbattibilità esterna, su uno dei campi più difficili dell’intera serie A1. I biancorossi recriminano per un rigore sbagliato sul 2-2, anche se va detto che l’ex Pippo Fongaro ha tenuto a freno, con alcune grandi parate, il quintetto di casa. Il pareggio al Palalido è comunque la maniera migliore per preparare la partita di domenica pomeriggio contro la corazzata Trissino.

Il Circolo Pattinatori parte forte: Saavedra sfiora il palo destro al 3’, Bovo risponde alla sventola di De Oro. Al 5’ Fongaro ferma il tiro di Sanches, mentre al 7’ Barragan non trova la porta. Il Grosseto sembra avere qualcosa in più e all’11’ trova il vantaggio con una prodezza di Pablo Saavedra, che gira intorno alla porta del Valdagno e sorprende Bovo con un preciso “alza e schiaccia” sulla destra.

Il Valdagno prova a rientrare in partita, colpendo un palo con Sanches nell’occasione più limpida. A 3’44 dalla fine del primo tempo il Grosseto raddoppia però con una veloce triangolazione in contropiede tra De Oro e Cairo, che non lascia scampo a Bovo, con un gran tiro a mezz’altezza. A 45 secondi dal riposo, il Grosseto va vicino al terzo gol, ma il tiro di Barragan sbatte sul palo. Nella ripresa il Why Sport, un team costruito per rimanere nei quartieri alti della classifica, Al 1’ della ripresa salva in tuffo sulla bomba di lontano di De Oro. Al 3’ Fongaro dice di a Diquigiovanni e poco dopo a Borregan. I veneti riescono ad accorciare al 9’ con Giuliani che s’infila tra due avversari e batte Fongaro.

Il Cp cerca subito di riprendere le distanze con un doppio tentativo di De Oro, fermato da un attento Bovo. Per un fallo di Barragan (espulso) su Lazzarotto, Valdagno sfrutta nel migliore dei modi una punizione di prima con Borregan, che mette in rete una palla che prima di entrare colpisce il palo. A 7 minuti dalla fine l’arbitro concede un penalty al Grosseto, ma Bovo con il gambale riesce a sventare il tentativo di “Tonchi” De Oro. Una veloce ripartenza consente al Why Sport di ribaltare il risultato al 20’ con Borregan. Il Grosseto riesce a salvare l’imbattibilità esterna a 1’09 dalla fine, con un missile da lontano di De Oro, dopo uno scambio con Saavedra.7 Nell’altro posticipo della nona giornata, Sarzana batte Novara per 3-1.

La nuova classifica: Trissino 24; Forte dei Marmi 22; Lodi 21; Follonica 18; Bassano 16; Valdagno 15; Grosseto 14; Viareggio e Monza 10; Sarzana 8; Giovinazzo 6; Novara 5; Montebello 4; Sandrigo 1.

Why Sport Valdagno-Circolo Pattinatori Grosseto 3-3

WHY SPORT VALDAGNO: Bovo, Cunegatti; Tomba, Crocco, Diquigiovanni, Piroli, Sanches, Lazzarotto, Giuliani, Borregan. All. Luca Chiarello.

C.P. GROSSETO: Fongaro, Irace; Saavedra, De Oro, Paghi, Cairo, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRO: Claudio Ferraro, Alfonso Rago.

RETI: nel p.t. 10’15 Saavedra, 21’16 Cairo; nel s.t. 8’19 Giuliani, 13’21 Borregan (p.p.), 19’27 Borregan, 23’51 De Oro.

NOTE: espulso Barragan nel s.t.