Il centrocampista Lorenzo Sabattini arriva all'U.S. Grosseto

Grosseto: U.S. Grosseto 1912 comunica l’arrivo di Lorenzo Sabattini, centrocampista classe 2001, proveniente dalla Sangiovannese. Fisico roccioso, si unisce al gruppo di mister Consonni, firmando un contratto fino al 30 giugno 2026. Nonostante la giovane età ha già alle spalle un bagaglio notevole di esperienza: ha disputato il campionato primavera con la maglia della Sampdoria, oltre ad aver indossato le maglie di Vis Pesaro, Ancona e Imolese in serie C e di Flaminia, Livorno e appunto Sangiovannese in serie D.

Benvenuto a Grosseto, Lorenzo.