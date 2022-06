Anche per quest’anno, Grosseto si conferma “Il CENTRO dell’Estate – shopping, art, fun & food”.



Grosseto: Il Centro Commerciale Naturale Centro Storico Grosseto, l’associazione dei commercianti e dei pubblici esercizi del cuore economico della città, con la coorganizzazione del Comune capoluogo e e il contributo di Conad, ha infatti deciso di riproporre il format consolidato delle aperture serali nel “centro” della settimana, ogni giovedì di luglio e di agosto abbinate a serate a tema che animino le vie e le piazze del centro della città.

Di fondamentale supporto anche la collaborazione della Fondazione Grosseto Cultura con il Polo Culturale le Clarisse e il Museo di Storia Naturale della Maremma, del Museo Archeologico e d’arte della Maremma e il sostegno della Pro Loco e della Banca Tema, socia del CCN Centro Storico di Grosseto. La programmazione darà spazio alle eccellenze sportive, solidali e musicali della città nel mese di luglio, per poi dirottare su una programmazione per agosto dedicata alle famiglie e ai bambini, con tante iniziative variegate di intrattenimento e la riproposizione di un’intera area dedicata ai più piccoli: ogni giovedì sera infatti Piazza Duomo ospiterà l’ “Area Kids” con tanti laboratori e attività sempre diverse.

Ogni giovedì il Direttivo del CCN, con il coordinamento e la progettazione degli eventi da parte di Chiara Simonetti di CS Eventi, cercherà di puntare su creatività e spirito di squadra investendo sulla realizzazione di iniziative e animazioni “soft”, che siano un “contorno” delicato e originale alle aperture straordinarie dei negozi del centro che per quest’estate saranno tra le 21.30 e le 23.30.

Molti i locali che offriranno un allietamento con band musicali del territorio e non solo. A grande richiesta torna per il terzo anno consecutivo il format RISTORANDO inventato dai ristoratori del centro: chi deciderà di cenare fuori il giovedì sera avrà l’opportunità di trovare in tutti i locali aderenti, un menù dedicato a diversi prodotti del nostro territorio. Ogni chef deciderà in autonomia quali saranno le due portate da creare con il prodotto della settimana, offrendo un menù fisso che potrà oscillare tra i 25,00€ e i 30,00€ bevande escluse, ma dolce incluso.

A luglio si parte con il Tartufo, poi sarà la volta del gambero, dei funghi, per arrivare poi ai gusci di mare. Ancora in fase di definizione invece il programma di agosto. Ad arricchire l’offerta culturale dei mesi estivi ci penseranno le tre strutture museali cittadine: infatti chi capiterà a Grosseto i giovedì sera di Luglio e Agosto troverà aperti fino alle 23.00 il Polo culturale Le Clarisse con il Museo collezione Gianfranco Luzzetti, il Museo di storia naturale della Maremma e il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma. Oltre a questo, ciascun museo offrirà un proprio calendario di eventi, tra talk show, conferenze tematiche, laboratori per bambini, visioni di film, visite guidate personalizzate e tanto altro.

Apertura straordinaria anche del Cassero Senese fino alle 21.30 grazie all’Istituzione Le Mura.

Anche tre date del calendario di visite guidate gratuite “Raccontare grosseto” promosso dall’ufficio Turismo ricadranno negli appuntamenti del giovedì: giovedì 21 luglio e 18 agosto le visite guidate saranno del centro storico, mentre giovedì 25 agosto sarà il turno del Polo Clarisse con il Museo Luzzetti. Come da tradizione, il primo appuntamento della stagione sarà sabato 02 luglio giorno di inizio dei saldi, con “La Notte dello shopping”: i negozi del centro rimarranno aperti dalle 21.30 alle 23.30 per sfruttare al meglio l’avvio delle promozioni. Ci sarà modo di visitare anche i musei che per l’occasione chiuderanno alle ore 23.00.

Dal giovedì successivo, ogni giovedì di luglio e di agosto verrà animato da un’iniziativa diversa, con delle serate a tema: ad aprire la stagione sarà “La Notte della Boxe”, in occasione dell’incontro internazionale di pugilato organizzato dalla Pugilistica Grosseto in Piazza Dante il 07 luglio: in questa occasione ci sarà modo di gustare anche un’esibizione della Banda della città di Grosseto che sarà presente per inaugurare la stagione dei giovedì.

Si passa poi alla settimana successiva con “La Notte della Musica” il 14 luglio dove gli allievi delle scuole di musica della città si esibiranno tra vicoli e piazze; a grande richiesta il 21 luglio verrà riproposta la terza edizione de “La Notte dello sport” con tante società sportive che metteranno in mostra le proprie discipline e offriranno la possibilità a cittadini e turisti di cimentarsi con esse.

Giovedì 28 luglio sarà la terza edizione de “La notte del Volontariato” dove le associazioni del settore solidale riempiranno il centro per raccontare il loro mondo e raccontarsi, coinvolgendo grandi e piccini per farli entrare nei loro universi di azione. Come detto poi dal mese di agosto verrà allestita in Piazza Duomo ogni settima l’ “Area Kids” dove i professionisti dell’animazione della Cooperativa Le Orme intratterranno i più piccoli con giochi, attività e laboratori. Il 4 agosto andrà in scena “La notte vintage”, realizzata in collaborazione con Lux Events che permetterà anche di lanciare una sorta di countdown per il loro “Lux vintage Festival”.

La settimana successiva sarà quella delle festività laurenziane: oltre alla tradizionale processione di San Lorenzo il 9 agosto, felicemente riproposta dopo due anni di stop forzato, l’assegnazione del Grifone d’Oro da parte della Pro Loco durante il concerto dell’Orchestra città di Grosseto il 10 sera, giovedì 11 in piazza Dante ci sarà la Festa delle tradizioni in piazza, uno spettacolo a cura dell’Associazione Maremma Cultura Popolare, mentre per le vie del centro verrà organizzata una grande caccia al tesoro per le famiglie. La settimana successiva rimarrà sempre sul tema gioco con la Game Night del 18 agosto, dove si darà ampio spazio alle attività ludiche, passando dai giochi da tavolo ai videogame, fino ad arrivare ad un grande torneo di BURRACO in collaborazione con la UISP in Piazza Dante che avrà lo scopo di raccogliere fondi per un progetto solidale che verrà svelato più avanti.

L’ultimo evento di Agosto, giovedì 25 sarà la prima edizione de La notte bianca dei bambini, una serata di divertimento e intrattenimento dedicata ai più piccoli. A chiudere il programma sarà “La Notte del Gusto” il 01 settembre dove molti produttori del territorio scenderanno in piazza per far degustare le loro eccellenze.

“Siamo fieri di aver aderito a questa iniziativa, per la quale ringraziamo fortemente il CCN, che permetterà, attraverso i molteplici eventi in programma da luglio a settembre, di valorizzare il centro cittadino rendendolo più attraente ed esaltando le qualità del territorio nei settori storico, culturale e gastronomico. Questo progetto, permesso anche grazie alla grande collaborazione degli assessori allo Sport (Fabrizio Rossi), alle Tradizioni popolari (Bruno Ceccherini), alla Cultura (Luca Agresti), al Turismo (Riccardo Megale), è un evento che offrirà sicuramente grande intrattenimento di qualità e che ci auguriamo possa promuovere anche il turismo permettendo a tutti di godere delle bellezze della nostra città. – queste le parole del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.”

“Dopo due anni difficili, confidiamo che questa estate, con le dovute attenzioni, sia davvero una stagione di rilancio” dice Enrico Collura presidente del CCN Centro Storico Grosseto “Come commercianti e pubblici esercizi ormai da diversi anni ci impegniamo ad offrire a cittadini e turisti un evento a settimana a corollario delle nostre aperture: confidiamo che ci sia ampia risposta dai grossetani, che ci aiutino a far bella figura con chi viene da fuori e diano priorità agli acquisti nei nostri store rispetto a quelli dei centri commerciali o di internet. Stiamo facendo rete, squadra, oltre che con l’amministrazione, anche con molti altri soggetti che collaborano con noi a vario titolo e che ringrazio di cuore. Grosseto può essere il Centro dell’estate solo se ciascuno sceglierà che lo sia”

“Conad Grosseto è felice di rinnovare il proprio contributo a sostegno agli eventi estivi organizzati nel centro storico cittadino, – afferma Paolo degli Innocenti, proprietario e socio di Clodia Commerciale la società che gestisce i negozi Conad di Grosseto – nel solco della proficua collaborazione con il Centro commerciale naturale e con il Comune di Grosseto. Unendo le forze possiamo realizzare importanti obiettivi, come ‘Il centro dell’estate’, un’offerta di eventi ampia e variegata in grado di rivitalizzare il centro storico e di essere un richiamo per residenti e turisti.”

«Il centro storico – ricorda il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari – è da sempre un ambito della nostra comunità cui prestiamo particolare attenzione, come dimostrano i tanti progetti con i quali negli ultimi anni stiamo dando vita al cosiddetto “museo diffuso” per portare iniziative di qualità, culturali e non solo, alla portata di un pubblico più ampio possibile. Una visione che fa evolvere il concetto di museo. Per questo siamo lieti di poter contribuire con l'attività delle nostre strutture museali al ricco calendario allestito dal Ccn: insieme possiamo offrire ai residenti e ai turisti una città ancor più bella e viva in queste serate d'estate che ci attendono».

"È con vero piacere che anche quest'anno” - racconta Chiara Valdambrini, direttore scientifico del Museo archeologico e d’Arte della Maremma - “partecipiamo attivamente a quanto messo in moto in città dal CCN Centro Storico Grosseto, una proposta sempre variegata, di qualità e attrattiva che permette anche a Grosseto di essere protagonista insieme alla costa. Il MAAM organizzerà laboratori, eventi a tema e aperture notturne in armonia con quanto proposto e calendarizzato nella kermesse IL CENTRO DELL'ESTATE 2022, a partire dall'apertura straordinaria dalle 21.00 alle 23.00, prevista in occasione della shopping night di sabato 2 luglio."

Nel dettaglio, il programma degli eventi (in evoluzione):

Sabato 02 luglio – La notte dello Shopping

• Ore 21.30/23.30 - Negozi aperti

• Fino alle ore 23.00 apertura Musei del centro

• Mostre al Cassero, apertura serale dalle ore 18.30 alle ore 21.00

TUTTI I GIOVEDÌ

• Negozi aperti la sera dalle 21.30 alle 23.30

• Ristorando, menù a tema nei ristoranti del centro storico

• Musica in tanti locali del centro

• Musei aperti fino alle ore 23.00

➤ Polo Culturale Le Clarisse, con Museo Collezione Luzzetti, Via Vinzaglio 27

Ogni giovedì ore 21.00: Ciclo GROSSETO 900, la mostra “Paesaggi di Toscana, da Fattori al Novecento” ospita dipinti degli artisti storici grossetani, con presentazione dell'opera e visita guidata.

➤ Museo di Storia naturale della Maremma, Strada Corsini 5

➤ Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, Piazza Baccarini, 3

Mostra permanente: “Gli Etruschi di Casenovole. Passato remoto di una comunità”

• Mostre al Cassero, apertura serale dalle ore 18.30 alle ore 21.00

• “LA BIENNALE DELLO SCARTO - GROSSETO” Mostra diffusa per il centro Storico di Grosseto

• DA AGOSTO:

• Area Kids dalle ore 21.00 alle ore 23.30.

In Piazza Dante laboratori e attività gratuite per i più piccoli

Giovedì 07 luglio – La notte della Boxe

• Dalle ore 18.30

• MAAM: Il MAAM in piazza. Talk show

• Dalle ore 19.00

• LA NOTTE DELLA BOXE: Punti di allenamento boxe nelle piazze del centro, in collaborazione con la Pugilistica Grossetana Umberto Cavini

• Chiostro del Polo Culturale Le Clarisse – Ettore Candela presenta la Turandot di Puccini

• Dalle ore 20.30

• Esibizione della Banda della città di Grosseto per le vie del centro

• Dalle ore 21.00

• Piazza Dante: incontri di boxe. Assegnazione titolo IBF Mediterraneo Welter - Simone Giorgetti vs Mirko Di Carlantonio

• Dalle ore 21.30

• Piazza Monte de Paschi: The Adventures surf band live

• CLARISSE KIDS, NOTTI AL MUSEO: Art & sketch in Chiesa Dei Bigi

Disegno libero in Chiesa Dei Bigi ispirato all'opera Allegoria della musica

[Per bambini dai 6 ai 12 anni; dalle ore 21:30 alle ore 22:30; costo 3 €

Intrattenimento per i più piccoli al Polo culturale Le Clarisse con proiezioni, visite attive e altro ancora.]

• Area spettacoli Baluardo Fortezza: Appunti di viaggio, a cura di Luca Bonelli con incursioni musicali e di danza.

Giovedì 14 luglio – La notte della Musica

• Dalle ore 21.00

• LA NOTTE DELLA MUSICA: esibizioni degli allievi delle scuole di musica della città

[Piazza Dante – Piazza Socci – Piazza Amerighi – Piazza Monte de Paschi]

• Ore 21.30

• MAAM: visita guidata alla mostra "Gli Etruschi di Casenovole. Passato remoto di una comunità"

• Museo di Storia Naturale della Maremma: proiezioni del Clorofilla film festival "Voyage of time" di Terrence Malick

[Ingresso gratuito per le proiezioni | Ingresso per visita al museo: 5 euro (ridotto 3 euro)]

Giovedì 21 luglio – La notte dello Sport

• Dalle ore 21.00

• LA NOTTE DELLO SPORT: le società sportive del territorio in mostra nelle piazze del centro storico. Piazza Dante – Piazza Duomo – Piazza Socci – Piazza San Francesco – Piazza Pacciardi – Piazza Monte Paschi

• CENTRO STORICO BY NIGHT

(visita turistica gratuita su prenotazione. A cura de Le Orme - Guide della Maremma, nell’ambito del progetto Raccontare Grosseto dell’Assessorato al Turismo del Comune di Grosseto. Prenotazioni e info a: info@grossetoturismo.it o allo 0564-48857)

• Ore 21.30

• MAAM: visita guidata alla mostra "Gli Etruschi di Casenovole. Passato remoto di una comunità"

• Museo di Storia Naturale della Maremma: proiezioni del Clorofilla film festival "Cosa c'è di strano in tutto questo?" di Mauro Bartoli

[Ingresso gratuito per le proiezioni | Ingresso per visita al museo: 5 euro (ridotto 3 euro)]

Giovedì 28 luglio – La notte del Volontariato

• Ore 19.00

• APERITIVI NEL CHIOSTRO - Chiostro del Polo Culturale Le Clarisse: Presentazione del libro “Assenze” di Sasha Naspini Assenze e “L'Osso del cuore” di Valentina Santini.

• Dalle ore 21.00:

• LA NOTTE DEL VOLONTARIATO: le associazioni solidali del territorio in piazza per far conoscere il proprio mondo e il proprio operato

• Ore 21.30

• CLARISSE KIDS, NOTTI AL MUSEO: Cine-kids al museo

Proiezioni di animazioni nel Museo Luzzetti dedicate ai più piccoli

[Per bambini dai 6 ai 12 anni; dalle ore 21:30 alle ore 22:30; costo 3 €

Intrattenimento per i più piccoli al Polo culturale Le Clarisse con proiezioni, visite attive e altro ancora.]

• Area spettacoli Baluardo Fortezza: "Tutto è bene quel che finisce bene" di William Shakespeare a cura di Francesco Tarsi

• Orario da definire

• MAAM: presentazione collana di libri "I quaderni del MAAM"

Giovedì 04 agosto – La notte Vintage

• Dalle 21.00

• LA NOTTE VINTAGE: una serata dedicata al passato con auto e moto d’epoca, musica, giochi e tanto altro, in collaborazione con Lux Events

• Orario da definire

• MAAM: Il MAAM in piazza. Talk show

Giovedì 11 agosto – Il Patrono in Festa: festività laurenziane

• Dalle 21.00:

• GRANDE CACCIA AL TESORO PER FAMIGLIE per le vie del centro

• Piazza Dante: FESTA DELLE TRADIZIONI IN PIAZZA

uno spettacolo a cura dell’Associazione Maremma Cultura Popolare

• Ore 21.30

• Museo di Storia Naturale della Maremma: proiezioni del Clorofilla film festival "Il sentiero dei lupi" di Andrea D'Ambrosio

[Ingresso gratuito per le proiezioni | Ingresso per visita al museo: 5 euro (ridotto 3 euro)]

• CLARISSE KIDS, NOTTI AL MUSEO: Storie nel pozzo

Visita guidata attiva e storie narrate nel pozzo delle Clarisse

[Per bambini dai 6 ai 12 anni; dalle ore 21:30 alle ore 22:30; costo 3 €

Intrattenimento per i più piccoli al Polo culturale Le Clarisse con proiezioni, visite attive e altro ancora.]

Giovedì 18 agosto – Game Night

• Ore 21.00:

• GAME NIGHT: una serata dove avranno ampio spazio le attività ludiche, passando dai giochi da tavolo ai videogame, fino ad arrivare ad un grande torneo di BURRACO

• CENTRO STORICO BY NIGHT

(visita turistica gratuita su prenotazione. A cura de Le Orme - Guide della Maremma, nell’ambito del progetto Raccontare Grosseto dell’Assessorato al Turismo del Comune di Grosseto. Prenotazioni e info a: info@grossetoturismo.it o allo 0564-48857)

• Ore 21.30

• Museo di Storia Naturale della Maremma: proiezioni del Clorofilla film festival "La frequentazione dell'orso" di Federico Betta

[Ingresso gratuito per le proiezioni | Ingresso per visita al museo: 5 euro (ridotto 3 euro)]

Giovedì 25 agosto – Notte Bianca dei bambini

• ore 19.00

• Visita guidata al Polo Culturale delle Clarisse e al Museo Luzzetti.

(visita turistica gratuita su prenotazione. A cura de Le Orme - Guide della Maremma, nell’ambito del progetto Raccontare Grosseto dell’Assessorato al Turismo del Comune di Grosseto. Prenotazioni e info a: info@grossetoturismo.it o allo 0564-48857)

• APERITIVI NEL CHIOSTRO - Chiostro del Polo Culturale Le Clarisse: presentazione del libro Mauro Catani “Raccolta di poesie” di Mauro Catani e “Senza Passato” di Alessandro Chiesoli.

• Dalle 19.30

• LA NOTTE BIANCA DEI BAMBINI: una serata di divertimento e intrattenimento dedicata ai più piccoli.

• Dalle ore 21.00:

• Apertura del "Museolab Città di Grosseto" della Fondazione Polo Universitario Grossetano, presso il Polo espositivo Le Clarisse, ultimo piano, via Vinzaglio 27 Grosseto. Per info: 0564 441110, museolab@unisi.it.

• Dalle ore 21.30:

• CLARISSE KIDS, NOTTI AL MUSEO: Clarisse al buio

Visita guidata tematica alla scoperta delle Clarisse

[Per bambini dai 6 ai 12 anni; dalle ore 21:30 alle ore 22:30; costo 3 €

Intrattenimento per i più piccoli al Polo culturale Le Clarisse con proiezioni, visite attive e altro ancora.]

• Orario da definire – MAAM: "Una notte al MAAM"

Giovedì 01 settembre – La notte del Gusto

• Ore 21.00:

• LA NOTTE DEL GUSTO: una serata dedicata alle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio