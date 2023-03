Il Carrefour Market festeggia 20 anni di attività con i big di Bake off e Masterchef

Pitigliano: Una festa di compleanno con tanti ospiti e tante sorprese da condividere con la città e con i clienti. È quella organizzata dal Carrefour Market di via Brodolini, a Pitigliano, per celebrare i vent'anni di attività del negozio. L’appuntamento è lunedì 20 marzo alle 11 ore quando ci sarà il taglio della torta e un aperitivo con un’ospite d’eccezione: Chiara Chiasso, finalista del programma Tv Bake Off Italia 2022. Chiara sarà presente dalle ore 10 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. Nell’occasione sarà possibile incontrare la Chiasso che dispenserà consigli e segreti della sua arte pasticcera, in uno show cooking che coinvolgerà tutti i presenti.



Per il 20esimo compleanno il Carrefour fa un regalo ai suoi clienti. Quella di lunedì 20 marzo sarà una festa anche del risparmio. Per tutta la giornata, infatti, su una spesa minima di 20 euro, i possessori della carta fedeltà di Etruria Retail potranno usufruire di uno sconto del 20 per cento. Le sorprese, poi, proseguiranno mercoledì 22 marzo quando l’ospite del punto vendita sarà Tracy Eboigbodin, vincitrice dell’undicesima edizione di Masterchef. La talentuosa cuoca di origine nigeriana sarà protagonista tra i fornelli che saranno allestiti in un corner speciale nel negozio dalle 10 a 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30.

Una storia lunga più di 20 anni. Il Carrefour Market di Pitigliano è un punto di riferimento per tutta la comunità. Era il 1966 quando Lida Nucci apriva per la prima volta il suo negozio nel cuore della cittadina del tufo. Nel corso degli anni, con l’aiuto dei figli, l’attività si ingrandisce fino ad arrivare al 2003 con lo spostamento in via Brodolini e la guida dei figli di Lida, i fratelli Buoni: Claudia, Giorgio e Massimiliano. “È una storia d’impresa e di famiglia bellissima – sottolinea Maurizio Nicolello, di Etruria Retail – che è giusto festeggiare nel migliore dei modi, con iniziative speciali e ospiti prestigiosi. Il Carrefour Market di Pitigliano, del resto, esprime al meglio quei concetti di prossimità e vicinanza con i clienti che sono nel dna di Etruria Retail, ed è molto bello che la festa di compleanno del negozio diventi una festa per tutti i pitiglianesi”.