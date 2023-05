Il Carrefour Alice s'arrende nel secondo tempo al Pumas Viareggio

Grosseto: Al Carrefour Alice non sono bastati un buon primo tempo e quattro reti di Lorenzo Alfieri per conquistare la seconda vittoria nel campionato di serie B, sulla pista di via Mercurio contro il Pumas Viareggio (7-4). I ragazzi di Fabio Bellan sono partiti forte, portandosi sul 2-0 nel giro di due minuti e mezzo. Il quintetto biancorosso ha anche resistito al ritorno dei versiliesi, andando all’intervallo sul 4-2. Nella ripresa però il Pumas ha cambiato volto alla gara nel giro di quattro minuti, portandosi dal 4-2 al 4-6. In classifica Bruzzi e compagni rimangono all’ultimo posto con 4 punti, in compagnia della Focacceria Orlando Forte dei Marmi, alla quale il Grosseto farà visita sabato prossimo alle 17,30.



Carrefour Alice Grosseto-Pumas Viareggio 4-7

CARREFOUR ALICE: Del Viva, Saletti, Bruzzi, Giusti, Bardini, Casini, Ciupi, Alfieri, Montomoli, Allenatore: Fabio Bellan.

PUMAS VIAREGGIO: Dal Torrione, Paoletti, Carrieri, Cortesi, Bottarelli, Pesavento, Cardella, Rugani, Cinquini. Allenatore: Mirko Bertolucci.

ARBITRO: Daniele Moretti.

RETI: nel p.t. 0’37 Alfieri, 2’31 Alfieri, 5’39 Bottarelli, 13’51 Alfieri, 17’39 Cortesi, 23’ Alfieri. Nel s.t. 7’16 Bottarelli, 9’22 Carrieri, 10’08 Bottarelli, 11’45 Cardella, 24’09 Cardella.

NOTE: espulsioni temporanee Bruzzi, Giusti, Casini, Carrieri. Tiri diretti: Alfieri 1/1, Carrieri 1/1, Rugani 0/1.

(foto di repertorio)