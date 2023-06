“Il cambio dell'armadio”, Stilisti e creativi a confronto

8-9-10 giugno 2023 – Giardino degli Arcieri, Piazza Amos Nannini, 12 Grosseto. Stilisti e creativi a confronto con gli sviluppatori di un progetto di comunità e di rigenerazione urbana

Grosseto: A chi è mai venuto in mente, osservando un candido ed elegante lenzuolo di camera d'albergo, che a fine carriera si sarebbe potuto trasformare in camicia da uomo o da donna versione casual, smart o chic? E delle reti da pesca... in costumi da bagno o in vestiti estivi? E ancora miliardi di ritagli di pelle, i cosiddetti scarti, cuciti insieme e assortiti in cinture, borse, giochi per bambini e infiniti oggetti utili e di fantasia.

Tutto questo succede ora, a Grosseto, nel Giardino degli Arcieri: lo spazio esterno del Baluardo della Rimembranza delle Mura Medicee. E l'evento che contiene tutto questo e tanto altro ancora si chiama Cambio dell'Armadio, che nella giornata conclusiva odierna della rassegna, organizzata da giovedì 8 a sabato 10 giugno dalla cooperativa grossetana Le Vie, porta diverse esperienze di economia circolare e riuso alla portata di tutti per partecipazione, divertimento e originalità. Le Vie Coop e Le Vie Dell'Orto Aps, che da inizio 2021 hanno portato in città la rivoluzione dell'emporio autogestito della Maremma e della partecipazione rigenerativa sociale, dopo il successo di pubblico della prima edizione proseguono con la rassegna che diventerà un appuntamento fisso nel momento stagionale, appunto, del cambio dell'armadio.

Questa seconda edizione, nello spazio esterno del baluardo della Rimembranza che il Comune ha affidato in gestione alla giovane Coop di Comunità della Maremma, ogni giorno dalle 17 alle 23 ha visto il bar de Le Vie dell'Orto a Km equo e localbio distribuire aperitivi e cibo delle aziende agricole che partecipano al progetto, l'esposizione e la vendita di abiti usati che cambiano armadio “Armadio collettivo”, e diversi laboratori e dibattiti per pubblici di tutte le età.

La prima partecipatissima e super seguita edizione di fine ottobre 2022 ha generato un cambiamento di rotta verso l'impatto ridotto degli eventi ad alta frequentazione: bicchieri e piatti riutilizzabili evitando di ricorrere al monouso; meno di 15 kg. di rifiuti in 3 giorni e tutti totalmente in raccolta differenziata; 23 fornitori di prodotti locali a Km etico ed equo e 417 capi venduti. Ricordando che si stima che acquistare un capo di seconda mano riduce di 6 volte le emissioni di CO2, 8 volte i consumi di energia e 65 volte il consumo di acqua.

Questa sera, sabato, alle 18 ci sarà la presentazione in anteprima della start up FRii di Francesca Riillo, basata sul recupero di tessuti di prima qualità destinati alla distruzione e trasformati in abbigliamento Eco Fashion; ci saranno le creazioni in pelle di Cecilia Giuliarini, che con Gri.Fi.Lo ha dato vita a un universo creativo tuttora in progress, e ci saranno i costumi da bagno di Letizia Cruciani e del suo atelier Cru Le. In una tavola rotonda in cui si confronteranno le tre stiliste giovani e sostenibili che dimostreranno come si possono recuperare i cotoni industriali dismessi, le pelli conciate al vegetale e le reti da pesca che si trasformano in filati per costumi da bagno. Tre realtà che sono e saranno presenti sul territorio tra Grosseto e Castiglione della Pescaia, e che saranno accessibili anche durante il Cambio dell'Armadio con i loro prodotti e la comunicazione della loro arte. Una tavola rotonda che chiama tutti a partecipare per essere connessi con l'evoluzione dei progetti territoriali più evoluti.

E per adulti e bambini, il Giardino di stoffa: da un laboratorio storico dell'artista e designer Bruno Munari, il Giardino degli Arcieri diventa di stoffa in un'opera collettiva e multisensoriale che ripensa i tessuti inutilizzati in una forma di arte partecipata. Solo per i più piccoli, il laboratorio Intrecci metterà i bambini a confronto con l'esperienza della tessitura e del valore del riuso. Aperitivo musicale per chiudere e incontri diffusi per conoscere le attività della Coop Le Vie a cui è possibile associarsi partecipando a questo importante progetto rigenerativo della Maremma. L'affidamento di questo spazio alla Coop di Comunità Le Vie è anche l'occasione per riaprire alla cittadinanza la fruibilità di un posto meraviglioso che è Il Giardino degli Arcieri, accanto alla sua troniera, in quel luogo dove quotidianamente si parcheggia frettolosi e indaffarati senza più notare uno spazio di storia e bellezza che Le Vie contribuisce a rimettere a disposizione della condivisione sociale.