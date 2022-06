“Il calcio deve unire e non dividere”

Grosseto: «In riferimento agli episodi accaduti nei giorni scorsi in attesa che siano chiariti le dinamiche e i fatti intendiamo ribadire che lo sport deve unire e non dividere». Con queste parole intervengo il sindaco e il vice sindaco nonché assessore allo sport dopo gli episodi incresciosi degli ultimi giorni al centro sportivo dell’Us Grosseto.



«Abbiamo fatto degli sforzi incedibili per alzare il livello sportivo nella città, primo fra tutti il calcio con l’Us Grosseto che era sparita dopo la parentesi di Pincione. L’amministrazione è stata sempre parte attiva e fondamentale per la rinascita e per la realizzazione tre anni fa del centro sportivo. La squadra da anni gioca e si allena gratuitamente allo stadio Zecchini. Oltre alla nostra costante presenza e al nostro impegno per garantire alla città eventi sportivi di grandissimo livello. Non consentiremo che quanto costruito venga vanificato. Lo sport deve unire la città, il calcio, lo sport più seguito, deve rappresentare un fiore all’occhiello perché porta nelle maglie il Grifone di Grosseto. Nello sport lavoriamo per unire e non per distruggere». Così concludono il sindaco e il vice sindaco.