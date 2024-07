Il Big Mat Bsc rinforza il roster con tre nuovi acquisti

Il lanciatore Alvarez, l'interno Pereira e l'esterno Jimenez sono i tre nuovi acquisti della società biancorossa in vista dei playoff. Sabato e domenica le prime due sfide allo Stadio Scarpelli contro il Collecchio per entrare nei playoff. In caso di parità si deciderà tutto in gara tre

Grosseto: Non per scomodare Gianluca Grignani e uno dei suoi più grandi capolavori, ma per il Big Mat Bsc il preliminare contro il Collecchio ha come destinazione proprio il “paradiso”, ovvero i play-off del campionato di Serie A. I biancorossi scenderanno in campo, allo stadio Simone Scarpelli, sabato 20 luglio alle ore 16, domenica 21 alle ore 11 ed eventualmente (in caso di parità) anche alle ore 16 per gara tre.

E per centrare l'obiettivo il roster biancorosso si è rinforzato ancora con l'arrivo di tre nuovi acquisti: il lanciatore Daniel Alvarez, l'interno Anthony Pereira e l'esterno Daniel Jimenez. I tre innesti, approdati da poche ore nel mondo del Big Mat Bsc Grosseto, cercheranno di alzare ancora di più il livello della squadra e accrescerne l'esperienza.

Daniel Alvarez, classe 1996, è un lanciatore destro che in passato ha militato nelle leghe statunitensi e venezuelane. Nel 2024, all'interno della lega professionistica del Venezuela, ha registrato 3.79 Pgl, 19 IP, 13 K e 16 BB.

Anthony Pereira, ex Macerata e Marineros, in Venezuela nel 2024 ha siglato 112 Ab, 36 Bv, 8 2b, 2 3b, 2 Hr, 18 Rbi, 321 Avg e 23 K.

Daniel Jimenez, nazionale spagnolo classe 1996, in Messico nel 2023 ha registrato 171 Ab, 37 Bv, 2 2b, 1 3b, 1 Hr, 15 Rbi, 231 Avg, 6 Bb e 20 K.

Il biglietto avrà un costo di sette euro per una singola gara e di dieci per due. L'eventuale gara tre avrà un costo di sette euro. Info su www.bscgrosseto.it .

(foto di Noemy Lettieri)