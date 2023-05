Il Big Mat Bsc è incontenibile: vince anche gara due e resta primo nel girone

Grosseto: Buona anche la seconda per il Big Mat Bsc Grosseto. I biancorossi, dopo il successo in gara uno, si sono imposti nel pomeriggio per 15-2 contro il Sala Baganza. Il match ha visto la squadra di casa partire subito forte, chiudendo il primo inning sul 5-1 con i punti messi a segno da Diaz, Cinelli, Rodriguez Reyes, Scull e Backstrom. Nella seconda ripresa il Big Mat Bsc dilaga con il fuoricampo di Diaz che spedisce in casa base anche Piccini e Funzione. Nel terzo inning è ancora Funzione ad allungare il vantaggio della squadra grossetana, portando il parziale sul 9-1. Nella quinta ripresa poi il Big Mat Bsc vola sul 11-2 con l’arrivo in casa base di Piccini e Pasquini Sweed. Mentre la chiude nel sesto inning, andando sul 15-2 grazie ai punti siglati da Milli, Cappuccini, Pasquini Sweed e Funzione.



Si chiude così la domenica del Big Mat Bsc Grosseto che rimane saldamente al primo posto del girone D, dimostrando un’ottima condizione fisica e mentale.

Successione punti:

Sala Baganza: 100 001 0

Big Mat Bsc Grosseto: 531 024 X

Battitori:

Sala Baganza: Graiani 8 (1/3), Daraio 7 (1/2), Salati 3 (0/3), Romanini DH (1/3), Cupri 5 (0/3), Tarassi 2 (1/3), Pavarani 9 (1/3), Giulianotti 4 (0/3), Delfrate 6 (0/2);

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 9 (2/4, Pancellini Mirko 0/0), Diaz 6 (3/3), Rodriguez Reyes 4 (1/5), Scull DH (2/4, Secinaro 0/0), Backstrom 3 (2/3, Milli 0/1), Cinelli 2 (1/4), Cappuccini 7 (0/3), Pasquini Sweed 8 (2/4), Funzione 5 (4/4).

Lanciatori:

Sala Baganza: Grateron Olivo (1.0 Ip, 8 H, 8 R, 8 Er), Fava (4.0 Ip, 6 H, 3 R, 3 Er, 1 Bb), Ronchini (0.2 Ip, 3 H, 3 R, 3 Er, 1 Bb), Zambrano Chanderbhan (0.1 Ip, 2 Bb);

Big Mat Bsc Grosseto: Garcia Del Toro (4.0 Ip, 3 H, 1 R, 1 Er, 5 So), Faria Acosta (1.0 Ip, 1 H, 2 So), Doba (1.0 Ip, 1 H, 1 R, 1 Er, 1 Bb, 2 So), Marquez Coronado (1.0 Ip, 2 So).

Arbitro capo: Alberto Germano

Arbitro 1B: Michele De Notta

(foto di Michele Guerrini)