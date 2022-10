"Il benessere animale. Normativa, obblighi e opportunità". Convegno di Cia Toscana

Grosseto: Il futuro della zootecnia toscana passa sempre più dalla sostenibilità degli allevamenti. Se ne parlerà nell’incontro dal titolo “Il benessere animale. Normativa, obblighi e opportunità”, organizzato da Cia Toscana, in programma giovedì 6 ottobre (inizio ore 9.30) a Grosseto, sede Consorzio produttori Latte Maremma, in Via Scansanese, 150.



IL PROGRAMMA

Apertura dei lavori a cura di Cia Agricoltori Italiani della Toscana. Saluti di Claudio Capecchi, presidente Cia Grosseto.

Interventi

“La zootecnia toscana e le sfide future: benessere animale, sostenibilità e resilienza ai cambiamenti climatici” a cura di Gennaro Giliberti, dirigente Regione Toscana - Produzioni agricole, vegetali e zootecniche.

“Promozione PSR 2014-2022. La misura 1.4 “Benessere degli animali” di Francesca Maria Cappè, Regione Toscana, Sviluppo patrimonio zootecnico;

“Esperienze preliminari in Toscana di applicazione del sistema Classyfarm” con Giovanni Brajon, dirigente veterinario responsabile dell’Unità operativa territoriale Toscana Centro dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri”;

“Gli allevatori e il benessere animale. Quali prospettive?” con Claudio Bressanutti, direttore ARAT.

Conclusioni di Valentino Berni, presidente Cia Toscana

Per partecipare è necessario iscriversi al link: https://form.jotform.com/222575215145351

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana Sottomisura 1.2.