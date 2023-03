Il Bbc Grosseto si mette nelle mani del ricevitore italo venezuelano Franco Pizzoli

Grosseto: Prosegue la campagna di rafforzamento del Bbc Grosseto, che ha annunciato l’arrivo di Franco Javier Pizzoli, classe 1994, venezuelano di Valencia, con passaporto italiano, una delle stelle del Rovigo nella stagione 2022.



«Mi hanno convinto i suoi numeri offensivi – sottolinea Filippo Olivelli – ma anche la sua solidità difensiva. Ne hanno parlato molto bene anche alcuni colleghi venezuelani. Con Pizzoli, che affiancherà Sarrocco e Biscontri dietro al piatto di casa base crediamo di essere in buone mani e di aver allungato il line-up».

Pizzoli, che arriverà a Grosseto il prossimo 24 marzo, ha disputato tre stagioni con la casacca dei Chicago White Sox in Dominican Summer League, dal 2011 al 2013, dopo aver firmato un contratto professionistico nel dicembre 2010. È stato rilasciato nell’aprile 2014 e negli anni successivi ha disputato alcuni buoni tornei in Venezuela, indossando la prestigiosa maglia delle Tigres di Aragua. Nel suo curriculum ci sono anche alcune partite con la nazionale under 16 del Venezuela. Lo scorso anno, a Rovigo, ha chiuso con una media battuta di 344, con 12 doppi, 2 fuoricampo e 28 punti battuti a casa in 34 partite disputate.

Il Bbc Grosseto saluta invece l’esterno antillano Shakir Albert, ingaggiato dall’UnipolSai Bologna, e il ricevitore Nicholas Fancellu, che proseguirà il suo percorso di crescita in serie B con i Boars.