Il Bbc Grosseto rinforza il monte di lancio con Gionny Fracchiolla e Matteo Carletti

Grosseto: Il Bbc Grosseto rinforza il monte di lancio AFI con due nuovi acquisti, l’italovenezuelano Gionny Fracchiolla e il destro Matteo Carletti. Fracchiolla, mancino classe 1991, è originario di Maracay in Venezuela, ma da più di dieci anni ha il passaporto italiano. Il neo-biancorosso è reduce da una buona stagione di serie A con la maglia del Padova, ultimo atto di una carriera italiana che lo ha visto indossare le maglie del Collecchio (2011), San Marino (2016) e Macerata (2020). Utilizzato dal Ct azzurro Marco Mazzieri in due incontri nel Premier Twelve nel 2015, Fracchiolla, sempre nel 2015, ha fatto un’esperienza importante con i Regensburg Legionaire nella Bundesliga tedesca rimanendo imbattuto con 8 vittorie. Tra il 2012 e il 2014 ha giocato nella Dominican Summer rookie League per tre stagioni.





Matteo Carletti, classe 1997, che nella passata stagione ha giocato in serie C, per scelta personale, ha giocato con il WiPlanet Montefiascone in serie A nel 2021 e in A2 nel 2020.





«Il nostro bullpen si era impoverito con la perdita di Junior Oberto - sottolinea il direttore sportivo Filippo Olivelli - e avevamo bisogno di un lanciatore AFI di qualità. Fracchiolla è un’ottima opportunità, un giocatore esperto, reduce da una bella stagione, ma siamo convinti che anche Carletti possa darci una buona parte».

Il roster del Bbc Grosseto, intanto, perde altri due veterani, dopo il capitano Andrea Sgnaolin e Junior Oberto, l’interbase Riccardo Ferretti ha abbandonato l’attività agonistica, mentre il terza base Riccardo Gentili, per motivi di lavoro, ha preferito sistemarsi nel Padule Sesto Fiorentino.