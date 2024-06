Il baseball protagonista nell'estate castiglionese con la Francisco Cervelli Academy

Castiglione della Pescaia: Al via presso lo stadio Simone Piani in località Casamora a Castiglione della Pescaia il Summer Baseball Camp Ymca, il primo targato Francisco Cervelli Academy.



Una cinquantina di bambini provenienti da tutta Italia sono impegnati in una full-immersion di pratica sportiva, con l'opportunità di accrescere il proprio bagaglio tecnico, seguiti da un grande tutor che è appunto Francisco Cervelli.

«Il baseball è uno degli sport più popolari negli Stati Uniti - dichiara la sindaca Elena Nappi - e negli ultimi anni sta prendendo campo, soprattutto tra i giovani, anche in Italia, proprio grazie ad attività come quelle proposte dalla YMCA School & Baseball Academy che attirano e stimolano i ragazzi a fare esperienze particolari e formative con i grandi di questo sport. Oggi ho molto apprezzato la passione trasmessa dalla parole di un grande campione come Francisco Cervelli per il valore dello sport, per l’importanza che deve avere per i giovani, nonché per il bellissimo ambiente che offre il nostro territorio».





Dopo tanti anni di attività la Ymca School & Baseball Academy ha cambiato denominazione diventando la “FRANCISCO CERVELLI ITALIAN BASEBALL ACADEMY” e avvalendosi della collaborazione di un promoter d’eccezione come è appunto Francisco Cervelli, ex stella della Major League Baseball, vincitore delle World Series del 2009 con i New York Yankees, protagonista di una brillante carriera come giocatore con le franchigie di Pittsburgh, Atlanta e Miami e, ultimamente, allenatore dei catchers con San Diego, inoltre con la maglia della Nazionale italiana ha partecipato alle edizioni del World Baseball Classic del 2009 e nel 2017.

«È con immenso piacere che sono qui – dichiara Francisco Cervelli – a lavorare con così tanti ragazzi mettendo a disposizione la mia esperienza per dare loro nuove opportunità di apprendimento. Lo sport è socializzazione, è disciplina ed è prendersi cura di se stessi e degli altri. Sono contento di condividere questa esperienza con loro e con gli organizzatori Deborah, Gianni e Marco che per me sono una grande famiglia. Amo l’Italia ed amo Castiglione della Pescaia, che considero la mia seconda casa. La mia missione è quella di far diventare grande questa scuola, realizzando un’accademia che possa offrire ai giovani un’opportunità di crescita e anche di carriera in questo sport bellissimo che è il baseball».

«È per noi un grande onore ed un privilegio avere qui oggi Francisco Cervelli – aggiunge Marco Mazzieri, Direttore tecnico della Francisco Cervelli Italian Baseball Academy – un grande campione che ha legato il suo nome alla nostra Accademia. Una collaborazione che apre nuove prospettive per la nostra scuola di baseball, avvicinando i ragazzi ad un lavoro diverso, al baseball americano, un grosso arricchimento del loro bagaglio di esperienze. Quest’anno i ragazzi sono veramente tanti e questo ci rende ancora più onorati di questa collaborazione».

Il Summer Baseball Camp è il primo appuntamento estivo per l'Accademia di baseball a Castiglione della Pescaia, che anticipa il memorial Lambert Ford che si svolgerà dal 24 al 29 giugno.

Sarà un torneo triangolare fra la squadra di casa, la Francisco Cervelli Academy, una squadra proveniente dalla California e una dalla Repubblica Ceca, il meglio della realtà baseballistica internazionale per ricordare un grande campione come Lambert Ford.

«Grandi campioni di oggi che ricordano i grandi di ieri per non dimenticare mai - conclude la prima cittadina - questo è uno dei grandi valori che lo sport riesce a tramandare a tutte le generazioni ed è fondamentale per costruire un futuro migliore da ogni punto di vista».