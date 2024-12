Il 4 e 5 gennaio due belle giornate di basket

Al PalAustria gli under 13 di Pallacanestro Grosseto, Costone Siena, Calcinaia e don Bosco Livorno

Grosseto: Il 4 e 5 gennaio lo sport giovanile è di nuovo protagonista a Grosseto, grazie alla settima edizione del memorial Luciano Monaci. Il PalAustria sarà il palcoscenico per tanti giovani talenti under 13, che si contenderanno il trofeo dedicato all’indimenticato coach grossetano, che tanto ha dato al mondo della pallacanestro, offrendo sempre una visione avanzata e originale di questa disciplina. Pallacanestro Grosseto, don Bosco Livorno, Calcinaia e Costone Siena con le loro squadre della categoria under 13 sono le compagini che per due giorni si confronteranno sul parquet del palazzetto della città, per un torneo che ogni anno è sempre più apprezzato. Torneo ufficiale Fip, organizzato dalla Pgr team 90, il memorial ha il patrocinio del Comune di Grosseto.

“Siamo lieti – sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna di sostenere questo evento. Lo sport è condivisione, impegno, passione. Le varie discipline hanno un peso molto rilevante nella formazione dei nostri giovani. Luciano Monaci, straordinario allenatore grossetano, lo sapeva benissimo: la città gli rende con piacere questo doveroso omaggio”.

Entusiasta anche l'assessore allo Sport, Fabrizio Rossi: “Credo non ci sia modo migliore di questo per ricordare la straordinaria figura di Monaci, grande personaggio e personalità della nostra Grosseto. Lo sport, ancora una volta, regala uomini e donne dai tratti preziosi, che sanno tramandare ai più piccoli degli insegnamenti profondi e autentici. Sport è sinonimo di rispetto reciproco, di alti valori, di cura per il prossimo: il Comune che noi promuoviamo fa di queste caratteristiche un vanto e un caposaldo”.

Il settimo memorial Luciano Monaci sarà anche una bella occasione per sostenere, tutti insieme, Abio, l’associazione per il Bambino in ospedale, che a Grosseto è un punto di riferimento e una realtà stimata e apprezzata per il prezioso lavoro che porta avanti nei confronti dei piccoli degenti del Misericordia e dei loro familiari. “Si tratta – spiega l'assessore alla Cultura Luca Agresti – di una sinergia importante e di cui andiamo particolarmente orgogliosi. Solidarietà e sport – insiste Agresti – rappresentano un binomio vincente che deve permeare i nostri cittadini a cominciare dai più giovani. Noi, anche in questo senso, facciamo la nostra parte con convinzione consapevoli che anche grazie a iniziative come queste possiamo realizzare cose importanti per il futuro della nostra comunità”.

Il quadrangolare andrà in scena in un clima di festa. “Per la Pgr team 90 ogni anno è davvero un onore poter ospitare giovani atleti provenienti da varie parti della Toscana e, talvolta, anche d’Italia, per ricordare Luciano Monaci nel modo che più avrebbe gradito: giocando a basket – dicono il presidente della società, Luca Giannini, col vice Piero Caciagli e con Marcello Baccinetti, che coordina i volontari dell’organizzazione –. Sarà prima di tutto una festa del basket, che coinvolgerà in primis i ragazzi che scenderanno sul parquet, ma anche le famiglie e quanti vorranno godersi qualche bella partita di una disciplina che ha avuto in Luciano Monaci un punto di riferimento importante”.

Il torneo inizierà nel pomeriggio del 4 gennaio con la prima partita in calendario: don Bosco Livorno vs Pallacanestro Grosseto, che sarà disputata alle 15.30. A ruota seguirà Calcinaia-Costone Siena. Il 5 gennaio giornata intensa. Alle 9.30 il primo match: Pallacanestro Grosseto-Calcinaia, poi a scendere in campo saranno Costone Siena e don Bosco Livorno.

Dopo la pausa pranzo si riprenderà alle 15 con Calcinaia-don Bosco Livorno, quindi la sfida Pallacanestro Grosseto-Costone Siena. Terminata anche questa partita si terranno le premiazioni. “Ringraziamo fin d’ora la Fip e il Comune di Grosseto per il patrocinio che conferma la vicinanza e la fiducia nel basket cittadino – dicono ancora Giannini, Caciagli e Baccinetti – così come ringraziamo gli sponsor della manifestazione e diamo il benvenuto alle società che si sono iscritte, coi loro under 13 e le famiglie. Un pensiero di cuore anche alla famiglia Monaci, che ha sempre apprezzato questo momento di sport in memoria di Luciano: saranno due belle giornate di sport sano e coinvolgente, come sempre sa fare il basket”.