Il 2023 inizia col botto per la giovane tennista Carolina Pacini

Grosseto: E' iniziato col "botto" il 2023 per la giovane tennista Carolina Pacini. La under 12 del Circolo Tennis Grosseto ha vinto il Torneo Tesorino di Tirrenia ed è arrivata seconda al Super Slam di Forte dei Marmi.

Due ottimi risultati per la giovane Carolina Pacini che sul campo di Tirrenia, impegnata nel Torneo Tesorino è partita dalle qualificazioni ed ha vinto il torneo senza perdere nemmeno un set. La giocatrice grossetana in finale ha battuto Adele Betti.

A Forte dei Marmi poi, al Super Slam under 12, la giovane tennista del Ct Grosseto è partita nuovamente dalle qualificazioni ed è riuscita a spingersi fino all'atto finale del torneo nel suo primo Super Slam dell'anno. In finale la tennista grossetana ha perso solamente contro una giocatrice di un anno più grande di lei.





In Versilia come tradizione si è disputata la prima tappa del circuito Super Slam 2023 con le categorie Under 10 e Under 12 con i ragazzi che si sono affrontati al Tc Italia di Forte dei Marmi memorial "Gino Bertolucci".

In totale più di 200 iscritti per l'appuntamento giovanile che ha aperto la stagione agonistica con le nuove categorie in base all'età dei giocatori e delle giocatrici. Così dopo la bella affermazione per i ragazzi della Toscana nella Coppa d'Inverno 2022 l'inizio del nuovo anno è ancora legato agli junior. Nell'under 12 femminile è Emma Sirigatti (3.4 Libertas Sport Livorno) a superare in finale la sorpresa Carolina Pacini 4nc (Ct Grosseto) per 6-1 6-4.