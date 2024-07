Igiene e Salute nelle Attività di Tatuaggio e Piercing: eventi formativi a Settembre di CNA Viterbo

Viterbo: CNA Viterbo e Civitavecchia annuncia due importanti eventi formativi dedicati all'igiene e alla salute nelle attività di tatuaggio e piercing, programmati per il mese di settembre.



Queste due giornate rappresentano un'occasione preziosa per approfondire la Legge Regionale del 2021, che contiene le "Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing".

Le manifestazioni di interesse per partecipare agli eventi sono già aperte e disponibili sulla homepage del sito CNA all'indirizzo www.cnaviterbocivitavecchia.it.

Gli operatori del settore del tatuaggio e piercing sono obbligati a un aggiornamento periodico, che deve essere completato con un minimo di 10 ore di formazione ogni biennio. Questo aggiornamento copre gli ambiti operativi di competenza, con particolare attenzione all'area igienico-sanitaria e ai vari rischi per la salute e per la pelle.

L'obbligo di formazione riguarda sia le attività che si occupano esclusivamente di tatuaggio e piercing, trucco permanente e semipermanente (ATECO 960902), sia le attività di estetica (ATECO 960202) che offrono questi servizi in maniera secondaria.

Per supportare imprese e professionisti in questo percorso formativo, CNA ha organizzato due incontri in presenza nelle seguenti date e sedi:

Lunedì 16 settembre alle ore 9:00, presso la sede CNA di Viterbo in Via I Maggio, 3

Lunedì 23 settembre alle ore 9:00, presso la sede CNA di Civitavecchia in Via Palmiro Togliatti, 7

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare CNA ai seguenti numeri: 0761.2291 – 0761.229217.