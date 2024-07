I talenti di Dilettando arrivano sul palco del campeggio Principina

Undici esibizioni per una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà. Il premio del vincitore intitolato ad Alessandra Paciarotti



Grosseto: Le telecamere di Dilettando con Avis arrivano, per l’unica tappa sul mare della edizione 2024, al Campeggio Principina. Il talent di Toscana Tv e Siena TV condotto da Carlo Sestini, giunge sabato 13 luglio a partire dalle ore 21, sulla costa a Principina a Mare, grazie a Sistema Srl, la società gestrice della struttura ricettiva.

“Sono tre anni che ospitiamo questo evento - è il commento del presidente e del direttore di Sistema, Mauro Squarcia e Alberto Paolini - del quale raccogliamo tanta soddisfazione, anche per i messaggi di solidarietà che emergono da essa. Una sicurezza di divertimento e di spensieratezza per una serata a supporto della quale mettiamo a disposizione tutte le strutture del nostro campeggio.” "Sarà una puntata particolare quella di sabato - aggiunge Carlo Sestini - perché il vincitore riceverà il premio intitolato alla memoria di Alessandra Paciarotti, una nostra cara e dolce amica, imprenditrice marinese, venuta a mancare prematuramente e improvvisamente nel gennaio scorso.

Lei è sempre stata una strenua sostenitrice di Dilettando e pertanto abbiamo ritenuto opportuno dedicarle questa puntata.” Ad affiancare lo storico presentatore, il sempre presente Paco Perillo, il ritorno di Cristina Cherubini e la prima apparizione di Sara Buccolieri. Come ospite l’imitatore e comico Arcangelo Pastore, vincitore del premio dedicato a Troisi sulla scrittura comica, nonché co-autore di trasmissioni tv anni ’90 come Pippo Kennedy Show e l’Ottavo Nano. “E’una tradizione quella di Dilettando - sostiene la direttrice del campeggio Laila Sabadini -. Il suo spirito è quello che vogliono vivere e respirare i nostri clienti, per i quali una serata da protagonisti e all’insegna del divertimento e dello stare insieme, assume una grande valenza. Peraltro questa trasmissione è un formidabile veicolo di promozione della nostra struttura grazie all’immagine televisiva che ne emerge. Ricordo che l’ingresso è libero e il campeggio è aperto a tutti coloro che vorranno assistere a questa straordinario show.” Sul palco del campeggio sono previste undici esibizioni, dal canto alla imitazione degli animali, dal ballo di sala fino alla samba, dal calisthenics alla poesia.

Dunque spazio ai dilettanti per la seconda puntata della stagione 2024, visibile su Toscana Tv martedì 23 luglio alle ore 21,30 e mercoledì 24 alle ore 23,45, mentre su Siena Tv, lo sarà sabato 27 luglio alle 21 e domenica 28 alle ore 14. Il programma sarà trasmesso anche sulle emittenti regionali TVA Campania e Telemarche e sulle web tv TEATRO TV e RTVWEB.