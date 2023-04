I riformisti – Verso il Terzo Polo e Popolari per l’Italia a Magliano con Pastorelli

Magliano in Toscana: Alle comunali di Magliano in Toscana i gruppi dei "Popolari per l’Italia" e "Riformisti verso il Terzo Polo" hanno deciso di appoggiare con convinzione la lista civica “Pronti per Cambiare” della candidata sindaco Mirella Pastorelli.



Venerdì 14 aprile alla presentazione delle liste presso il ristorante Pizza Movie di Magliano in Toscana sono intervenuti per ufficializzare il sostegno Amedeo Gabrielli per i “Popolari per l’Italia” e Valentina Ciacci per i “Riformisti verso il terzo Polo” spiegando le motivazioni che sono state condivise.





«La riteniamo una donna del fare - si legge nella nota a firma di Giorgio Signori e Amedeo Gabrielli per i Popolari per l’Italia, Valentina Ciacci e Valerio Pizzuti per i Riformisti verso Il Terzo Polo - che ha nel proprio cuore valori importanti come la famiglia e il sostegno per i più deboli, nella sua vita sociale e politica ha sempre dimostrato attaccamento e vicinanza al territorio attraverso anche al suo incarico di presidente del comitato pastori d’Italia, ha dimostrato inoltre coraggio e lealtà quando ha deciso di rinunciare all’incarico di vicesindaco una volta resasi conto che non sarebbe riuscita a realizzare le promesse elettorali.

La sua è stata una battaglia sociale, la sua volontà da assessore al bilancio era quella di abbassare le tasse per i cittadini mentre l’allora sindaco Cinelli pensava solo alle “grandi opere”.

Siamo convinti che Mirella Pastorelli con la sua squadra ben assortita e motivata possa portare avanti una politica concreta e plurale capace di mettere al centro della sua azione il cittadino, con le sue necessità, le sue aspettative e le sue proposte.

Il programma è ambizioso ma fattibile, un programma generato dalla forza propulsiva delle idee e di decisa rottura rispetto al passato, “contenimento del fabbisogno energetico con riduzione dei costi di approvvigionamento grazie all’istituzione sul territorio della comunità energetica, valorizzazione del comparto agricolo introducendo la figura dell’agronomo comunale come problem solver, la realizzazione dell’osservatorio astronomico a Pereta per attrarre turisti, l’istituzione della “casa delle tradizioni” un moderno centro diurno per l’aggregazione dedicata alla terza età”, solo per citare alcuni punti che ci stanno a cuore.

Come progetto politico il sostegno dei nostri gruppi dei Riformisti liberali e Popolari per l’Italia alla candidata sindaco Mirella Pastorelli riprende quello che è stato l’esperimento politico alle elezioni regionali in Lombardia con la lista civica Letizia Moratti Presidente, la differenza però è che a Magliano con quattro liste in campo siamo convinti che ce la giochiamo fino all’ultimo voto per dare al paese di Magliano in Toscana un’amministrazione di cambiamento di crescita e di sviluppo».