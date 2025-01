Cultura "I racconti della regina delle nevi" in Biblioteca per la rassegna 'Favole e Sogni' 5 gennaio 2025

Castiglione della Pescaia: Saranno "I racconti della regina delle nevi", lunedì 6 gennaio alle 16:00 in Biblioteca Italo Calvino di Castiglione della Pescaia, a chiudere la rassegna natalizia "Favole e Sogni" che ha tenuto compagnia a grandi e piccini durante queste festività. Un mago che non è più capace di fare magia recupererà i suoi poteri alla visita inaspettata della simpatica fata Circella, e tutto tornerà alla normalità e tranquillità. I bambini saranno coinvolti dagli attori di Anima Scenica in un divertente spettacolo comico e di magia.

