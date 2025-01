I prossimi appuntamenti della stagione al Teatro degli Arrischianti: musica, formazione e teatro

In arrivo un concerto con Renata Lacko, il laboratorio creativo di Francesca Sarteanesi e lo spettacolo “Nikita”

Sarteano: Il nuovo anno al Teatro degli Arrischianti di Sarteano vede ricominciare anche le attività della stagione firmata dalla Nuova Accademia degli Arrischianti, che propongono ben due spettacoli e un laboratorio teatrale.

Dopo il successo dello spettacolo di Capodanno, infatti, il teatro sarteanese si aprirà il 26 Gennaio alle ore 17:30 con il concerto “Il Danubio, lo Storione e la Memoria", con Renata Lacko, Maurizio Costantini e Pasquale Rimolo. Renata Lacko ha incantato il pubblico degli Arrischianti lo scorso anno con una selezione di musiche klezmer e torna anche quest’anno per il Giorno della Memoria con un concerto dedicato al Danubio e alle sue storie, raccontate in musica seguendo il viaggio controcorrente dello storione: “Un progetto che sogno da anni!”- chiosa la violinista.

La stagione prosegue poi con "Nikita" (domenica 2 febbraio alle ore 17:30) un'opera che esplora il delicato confine tra aspettative e realtà, attraverso la storia di un personaggio singolare e le sue interazioni con il mondo che lo circonda. Nikita è una figura che incarna l'ironia e la disillusione, portando con sé regali impacchettati con cura, ma che nascondono sempre una sorpresa poco gradita: un centrotavola di porcellana, bellissimo ma rotto. La frustrazione di chi riceve il regalo si scontra con l'indifferenza e il cinismo di Nikita, che assiste allo spacchettamento con un sorriso. Attraverso questa dinamica, lo spettacolo invita il pubblico a riflettere sulle proprie aspettative e sulla realtà che spesso si presenta in modo inaspettato.

La regia di Francesca Sarteanesi (candidata come miglior attrice al premio Ubu 2021), unita alla drammaturgia di Sarteanesi e Cheli, crea un'atmosfera coinvolgente che gioca con il linguaggio e le emozioni. I costumi e la scenografia, curati da Rebecca Ihle e Lorenzo Cianchi, contribuiscono a dare vita a un mondo teatrale ricco di dettagli e suggestioni.

Sempre la Sarteanesi propone, nei giorni antecedenti lo spettacolo (dal 30 al 1 febbraio), "Almeno Nevicasse", un laboratorio creativo che invita i partecipanti a esplorare e riflettere sulle parole, le frasi e le sensazioni che spesso ci sfuggono nella frenesia della vita quotidiana. L'evento culminerà in una presentazione che metterà in risalto il frutto del lavoro drammaturgico, ispirato alle storie e ai manufatti creati durante il laboratorio. I maglioni, come opere viventi, prenderanno vita, completando la loro missione di raccontare e condividere le esperienze di chi li indossa.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito web della Nuova Compagnia degli Arrischianti (www.arrischianti.it) oppure contattare i numeri 347 759 3716 - 393 522 5730