I prodotti del Caseificio di Sorano protagonisti a Ginevra

Sorano: Il Caseificio di Sorano conquista il palcoscenico internazionale grazie alla partecipazione alla prestigiosa “Settimana della cucina italiana nel mondo”, organizzata dal Consolato Generale d’Italia a Ginevra e dalla “Dante Alighieri di Ginevra”. L’evento, dedicato alla promozione della “Dieta mediterranea e cucina delle radici: salute e tradizione”, ha visto protagonisti i sapori e le eccellenze del territorio soranese, tra cui i prodotti del Caseificio, che si sono distinti per qualità e tradizione, e la cucina dell’Osteria Maccalè di San Giovanni delle Contee.

La partecipazione all’evento, patrocinata dal Comune di Sorano, è stata resa possibile grazie all’impegno del centro di ricerca Terre di Cerretino, guidato da Jane Pearce, che da anni si dedica alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche e culturali di Sorano.

Durante i quattro giorni della rassegna tra Francia e Svizzera, i prodotti del Caseificio di Sorano e le altre eccellenze enogastronomiche del territorio soranese quali l’olio della az.agr. Corte del Re, il vino “Sciornaia”della Cantina del Rospo, sono stati al centro di una degustazione esclusiva, affiancati dai piatti preparati con grande maestria dalle cuoche dell’Osteria Maccalè.

La residenza storica Sessius 1622 Cessy (Francia) che ha ospitato parte dell’evento, si è trasformata in un tempio del gusto, dove i sapori autentici del territorio hanno raccontato l’unicità di una terra ricca di tradizione e passione.

Inoltre, grazie al supporto della Cooperativa di comunità di San Giovanni delle Contee, i prodotti caseari sono stati disponibili per l’acquisto in un negozio popup allestito nella tenuta a Cessy (Francia), offrendo ai partecipanti l’opportunità di portare a casa un assaggio di Sorano.

“L’evento di Ginevra ha rappresentato un esempio concreto di come le eccellenze locali possano dialogare con il mondo-spiega il Presidente del Caseificio Luciano Nucci-esportando non solo prodotti, ma anche cultura e identità. Un ringraziamento particolare va alla Presidente della Cooperativa di Comunità di San Giovanni delle Contee Tiziana Peruzzi per l’Osteria Maccalè, per l’impegno la passione con cui porta avanti le attività insieme al proprio staff. Le due Cooperative sono accumunate da amore, dedizione e attaccamento al nostro territorio e dimostrano che, attraverso la cooperazione e la valorizzazione delle sinergie tra aziende, è possibile non solo promuoverlo, ma anche costruire un futuro sostenibile che valorizzi le risorse locali”.

Il Caseificio di Sorano, con la sua lunga tradizione cooperativa, si conferma protagonista fondamentale per il territorio, garantendo prodotti di altissima qualità, espressione autentica di un sapere tramandato da generazioni. L’Osteria Maccalè ha saputo invece trasformare questi prodotti in piatti capaci di conquistare il pubblico internazionale, portando avanti una cucina che unisce innovazione e rispetto delle radici soranesi.