I Musei di Scarlino festeggiano agosto con tanti eventi

Laboratori per i bambini e visite guidate per tutta la famiglia



Scarlino: I Musei di Scarlino festeggiano la metà di agosto con tanti eventi adatti a grandi e piccoli. Si inizia venerdì 16 agosto con la visita guidata “Gli Etruschi di Pian d'Alma”: un viaggio alla scoperta della necropoli e della fattoria etrusca di Pian d'Alma, per scoprire anche la tipologia di alimentazione nel mondo antico. Sarà possibile cenare all’agriristoro La Camilla, degustando pietanze ispirate alle ricette degli Etruschi. La visita guidata costa 8 euro e l’apericena 15 euro. È possibile prenotare solo la visita guidata. I partecipanti avranno diritto al biglietto gratuito di ingresso al Maps da utilizzare entro la fine di agosto. Il ritrovo è alle ore 18.00 nel parcheggio de La Camilla, a Pian d'Alma.

Giovedì 22 agosto al Maps (Puntone) alle ore 17, è in programma il laboratorio “Pittura in padule”: dopo una visita al museo, i bambini si sposteranno nel padule e realizzeranno delle tele con l'utilizzo dei colori acrilici. Il costo di partecipazione è 8 euro. Il giorno dopo, venerdì 23 agosto, alle 18 (ritrovo alla Rocca Pisana) c’è la visita guidata al Centro di documentazione Riccardo Francovich “Il '400 mai visto”, con il famoso tesoro delle monete d'oro di Scarlino, la passeggiata alla Rocca e l’apertura straordinaria dell'affresco della Crocifissione custodito nei locali di proprietà della famiglia Sozzi – Sabatini. Al termine sarà possibile degustare i prodotti a Km 0 del consorzio Etrurio. Il costo è 10 euro. Una nuova attività per i piccoli, giovedì 29 agosto alle ore 17 (costo 8 euro): il titolo del laboratorio è “Alfabeto etrusco”. I bambini impareranno la lingua e la scrittura dei nostri antenati, la sua origine e la sua evoluzione realizzando dei manufatti con le lettere etrusche. Per tutti gli eventi occorre la prenotazione a musei@comune.scarlino.gr.it oppure telefonando al 346 3672147 (dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 20).